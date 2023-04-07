الامارات | "تراحم الخيرية" توزع المير الرمضاني بتكلفة 5.5 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة تراحم الخيرية بدبي، عن توزيع المير الرمضاني الذي يتضمن توزيع 25000 سلة غذائية و1000 كوبون لشراء مواد غذائية على الاسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، بتكلفة تجاوزت 5.5 مليون درهم، وذلك في العديد من امارات ومناطق الدولة.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة المبادرات الخيرية التي تقوم بها المؤسسة خلال شهر رمضان الفضيل.

وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية خالد القاسم، : إن "مبادرة المير الرمضاني يساهم في توفير احتياجات الاسر المستفيدة، في الشهر الفضيل للتخفيف عنها وإسعادها وبث الطمأنينة في نفوسها، ومساعدتها في توفير احتياجاتها."

وأكد حرص المؤسسة على تلبية احتياجات الاسر المتعففة الغذائية والمعيشية، وتتبع المؤسسة كافة السبل للوصول إلى الفئات المستحقة، لتمكين تلك الأسر من توفير ما يلزمها من المواد الغذائية.

وأشار الى أن المؤسسة تنفذ هذه المبادرة بالتعاون والتنسيق مع العديد من الجهات المختصة والمعنية، لإيصال السلال الغذائية إلى أكبر عدد من المستفيدين والمناطق، ومن بينها راس الخيمة التي وزع فيها 4500 سلة غذائية و3000 سلة بمنطقة كلباء و3000 بمنطقة حتا و1000 بأم القيوين.

ولفت الى ان المؤسسة بجانب تنفيذها مشاريع المير الرمضاني وإفطار الصائم تقوم بتوزيع زكاة الفطر وتوفير كسوة العيد والعيدية للأيتام.

وذكر القاسم ان 10 آلاف اسرة تستفيد من مشاريع ومبادرات المؤسسة على مدار العام، من بينها 200 اسرة تحصل على مساعدات شهرية وكفالة 100 يتيما، وجميع مبادراتها تجسد تكاتف المجتمع وترابطه ومد يد العون لمن هم في حاجة للدعم وترسيخ روح العطاء.