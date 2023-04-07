الامارات | طقس الغد غائم جزئيا مع احتمال سقوط أمطار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام، وتظهر بعض السحب شرقاً تكون ركامية بعد الظهر ويصبح غائماً أحياناً خاصة غرباً مع احتمال سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الشمالية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً

وأو ضح المركز في بيانه اليومي- ان حركة الرياح شمالية شرقية – شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل 35 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ..ويحدث المد الأول عند الساعه 14:42 والمد الثاني عند الساعة 02:32 والجزر الأول عند الساعة 08:28 والجزر الثاني عند الساعة 20:17.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 11:38 والمد الثاني عند الساعة 22:51 والجزر الأول عند الساعة 17:07 والجزر الثاني عند الساعة 05:25.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 18 85 35

دبي 31 19 80 35

الشارقة 31 16 85 25

عجمان 32 18 80 30

أم القيوين 31 17 90 40

رأس الخيمة 32 16 90 35

الفجيرة 27 21 85 40

العـين 33 17 90 25

ليوا 34 16 90 30

الرويس 32 18 80 30

السلع 31 18 80 25

دلـمـا 30 19 85 45

طنب الكبرى 29 19 85 40

طنب الصغرى 29 19 85 40

أبو موسى 29 19 85 40.