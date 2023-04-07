الامارات | "الموارد البشرية" تدعو أصحاب العمل إلى سداد أجور العمالة المساعدة إلكترونياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أصحاب العمل إلى سداد الأجور الشهرية للعمالة المساعدة إلكترونياً، عن طريق البنوك وشركات الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة في الدولة، ومن ثم يستفيد صاحب العمل من مزايا عدة يوفرها التسجيل في نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة.

وحددت الوزارة عدداً من المزايا التي يستفيدها صاحب العمل من دفع الأجور عبر نظام "حماية الأجور"، وهي أولاً حفظ حقه بإثبات عملية دفع الرواتب، وثانياً سهولة تحويل أجر العامل، وثالثاً ضمان تسليم الأجر للعامل في وقته المحدد، ورابعاً استقرار العلاقات التعاقدية بين صاحب العمل والعامل المساعد.

من جهة أخرى، شارك وزير الموارد البشرية والتوطين، الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، وعدد من القيادات في الوزارة، الإفطار مع المئات من العمال من مختلف المهن، وذلك في مسجد الرواشد في منطقة الخوانيج بدبي بالتعاون مع جمعية بيت الخير.

وقال العور: "تواجدنا مع العمال واجبٌ علينا، فهم يستحقون منا كل التقدير والاحترام لمساهمتهم في مسيرة التنمية في دولة الإمارات، كما أن شهر رمضان الفضيل فرصة مثالية للالتقاء بهم والاستماع لملاحظاتهم وآرائهم والاستفادة من تجاربهم في سوق العمل".

وأثنى على جهود القائمين على الإفطار الرمضاني، وحرصهم على خدمة العمال في شهر رمضان المبارك، بما يتماشى مع القيم الإماراتية الأصيلة، وروح العطاء والخير، والمبادئ السامية التي يجسدها شهر الرحمة.

يذكر أن ساعات العمل العادية في شهر رمضان تخفض ساعتين يوميا لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة، كما أنه يجوز للمنشآت وبما يتوافق مع مصلحة وطبيعة العمل لديها تطبيق أنماط العمل المرن أو العمل عن بعد وذلك ضمن حدود ساعات العمل اليومي المحددة خلال أيام شهر رمضان.