الامارات | محمد بن زايد: الاهتمام بالصحة سيظل في قمة أولوياتنا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ان كفاءة المنظومة الصحية تشكل معياراً أساسياً لنمو البلدان وتقدم مجتمعاتها.

ونشر سموه تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الإجتماعي تويتر" قال فيها : إن " كفاءة المنظومة الصحية تشكل معياراً أساسياً لنمو البلدان وتقدم مجتمعاتها.. وبمناسبة يوم الصحة العالمي نؤكد بأن الاهتمام بالصحة سيظل في قمة أولوياتنا لتحقيق التنمية المستدامة وسنواصل العمل مع شركائنا لمواجهة الأمراض والأوبئة في العالم".