الامارات | "خيرية الشارقة" و"القلب الكبير" تجهزان 5 الآف طرد غذائي ضمن حملة "جسور الخير" دعما لمتضرري زلازل سوريا و تركيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل "جمعية الشارقة الخيرية" و"مؤسسة القلب الكبير" دعمها لمتضرري الزلازل في سوريا الشقيقة وتركيا الصديقة .

فمن المقرر أن يشهد مركز إكسبو الشارقة مساء السبت المقبل تجهيز 5 الآف طرد غذائي وصحي بدعم سخي من جمعية الشارقة التعاونية و ذلك ضمن الحملة الوطنية "جسور الخير" التي تواصل أعمالها منذ إطلاقها مطلع فبراير الماضي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة لتوحيد الجهود وتأمين المستلزمات الطبية والغذائيّة والمستلزمات الحياتية وإرسالها إلى المتضررين في كل من سوريا وتركيا.

و تأتي جهود خيرية الشارقة ضمن دعوة قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي بتجديد دعم حملة "جسور الخير" من خلال البث المباشر لـ"تيليثون الخيري" عبر هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون لاستقبال تبرعات الجمهور وفي إطار استكمال جهود الحملة التي تأتي بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبالتعاون مع مركز الشارقة للتطوع الذي يتم العمل على تجهيز الطرود بمعرفة متطوعيه.

ودعت "خيرية الشارقة" أفراد المجتمع إلى المؤازرة والمبادرة إلى دعم الحملة لاستكمال جهودها الإنسانية وإرساء قيمها السامية التي تضمنتها إعلاء لقيمة العمل الإنساني ودوره في دعم الشعوب والمجتمعات المتضررة.