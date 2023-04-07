الامارات | مجموعة e& توظف منصاتها ومواردها لدعم «وقف المليار وجبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت e& عن مشاركتها شريكاً رئيساً في حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتهدف الحملة إلى استدامة العطاء والخير وفتح باب جديد من البذل أمام المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والأفراد للمساهمة في تدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتلتزم e&، للسنة الثالثة على التوالي، بدعم المبادرات العالمية للدولة، لتوفير الأمن الغذائي للفئات الأقل حظاً، من خلال توظيف منصاتها ومواردها المختلفة، لتسهيل المشاركة في حملات إطعام الطعام. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، حاتم دويدار: «نسعى لتسخير مواردنا وحلولنا الرقمية، لدعم أهداف الحملة وتعزيز مكانة الإمارات الرائدة في العمل الخيري الإنساني».

وأسهمت e& بشكل كبير في حملات إطعام الطعام الرمضانية السابقة، بدءاً من حملة «10 ملايين وجبة» في عام 2020.

وتسهم من خلال وجودها على وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج للمبادرة عبر تغيير اسم الشبكة، وحملات وسائل التواصل الاجتماعي، والعروض الترويجية عبر الرسائل النصية القصيرة خلال الشهر الكريم، لتعزيز تأثير حملة «وقف المليار وجبة» وضمان وصولها إلى أكبر شريحة من الناس، ما يعزز الرسالة التي تحملها ومساعدتها على تحقيق أهدافها النبيلة.

ويتيح تطبيق «بسمات - Smiles» المتوفر المساهمة في حملة «وقف المليار وجبة» من خلال خطوات بسيطة، والتبرع بقيمة عدد من الوجبات بدءاً من 10 دراهم إلى 50، 100، 300، 500 درهم للحملة التي تستهدف إيجاد حلول مستدامة للتصدي للجوع وأسبابه.

ويمكن التبرع بالوجبات عبر إضافتها إلى طلب الطعام الخاص بهم، أو إضافتها على حِدة، وبدوره يخصّص تطبيق «بسمات» لصالح الحملة نسبة 5% من إجمالي قيمة طلبات الطعام التي تتم عبر التطبيق.

وتخصّص e& أرقام هواتف من فئة «ماسي بلس» مقدمة من اتصالات من e& فريدة من نوعها لعرضها في المزاد الخيري. وتعمل الشركة على تمكين التبرع بطرق عديدة وأساليب رقمية مبتكرة، وخيارات أخرى متعددة. وتُظهر e& دعمها بطرق مختلفة، حيث تتلقى المساهمات من خلال أرقام مخصصة وتطبيق بسمات Smiles الخاص بها، وإرسال رسائل نصية لتشجيع التبرعات.

وتواصل حملة «وقف المليار وجبة»، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر خمس قنوات رئيسة هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن للمساهمين المشاركة في حملة «وقف المليار وجبة» عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي.

وتوفر حملة «وقف المليار وجبة» خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو» أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات من &e»، ويمكن للراغبين في المساهمة المشاركة عبر تطبيق «دبي الآن» DubaiNow، تحت فئة «التبرعات».

• تخصيص أرقام من فئة «ماسي بلس» لمزاد «أنبل رقم» الخيري.



• 800 ألف وجبة تبرع بها عملاء تطبيق بسمات خلال عامين