الامارات | إنشاء مصنع أجبان في مركز إنتاج أصحاب الهمم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن إنشاء مصنع للأجبان في مركز إنتاج أصحاب الهمم تحت شعار «صنع في الإمارات».

وتم إنشاء المصنع بمشاركة فعلية من أصحاب الهمم ومن خلال مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث صمموا وأنشأوا مصنع الأجبان ومشتقاتها في مركز إنتاج أصحاب الهمم، التابع للمؤسسة، في منطقة الباهية بأبوظبي بهدف تلبية متطلبات الإنتاج اليومي لمنتجات الألبان المختلفة وتخزين حليب الماعز لإنتاجه في مرحلة لاحقة وتسهيل عمليات الإنتاج باستخدام البرمجة المتقدِّمة.

ويُسهم المشروع في تمكين طلاب التخصصات المهنية في مشاريع تنموية في أبوظبي، ونفذه خمسة طلاب مواطنين في معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني من تخصصات مختلفة ومدرب من الكادر التعليمي المنتسبين للمعهد.

واستغرق تأسيس المصنع أكثر من ثلاث سنوات، وكانت أول خطوة إنشاء وحدة تصنيع الأجبان في المؤسسة ضمن مشروعات التأهيل المهني والزراعي من خلال صقل مهارات منتسبي المؤسسة في تصنيع الأجبان والمنتجات المحلية. وتوسعت في مرحلة لاحقة بتوريد منتجات الأجبان بأنواعها، واللبنة المصنعة بأنامل أصحاب الهمم منتسبي ورش التأهيل، إلى عدد من مؤسسات القطاع السياحي بناءً على احتياجاتهم في إطار جهود المؤسسة لتوسيع دائرة انتشار منتجاتهم ليكونوا جزءاً من التنمية الاقتصادية للإمارة.

ومع تزايد الطلب والثقة المكتسبة وجودة منتجات الأجبان المصنعة في المؤسسة جاءت الخطوة التالية ببدء تلبية الطلبات الخارجية. ومع تنامي الخطوات والرغبة في التوسع تولدت فكرة إنشاء المصنع دعماً للصناعات الوطنية.

وقال الأمين العام للمؤسسة، عبدالله الحميدان، إن المؤسسة تحرص على دعم وتنمية قدرات أبنائها وبناتها أصحاب الهمم لجعلهم أشخاصاً منتجين في المجتمع.