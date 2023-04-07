الامارات | متسولون يستجدون المحسنين برسائل وصور مفبركة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة أبوظبي بأن متسولين إلكترونيين يستخدمون رسائل وصور إنسانية مفبركة من أجل استجداء وسلب أموال المحسنين.

وأكدت على أهمية تكاتف الجميع للتصدي لكل أشكال التسول، محذرة من التسول على الطرق وفي الأسواق، والتسول الإلكتروني، عبر وسائل تقنية المعلومات ومنصات التواصل الاجتماعي، بهدف استعطاف المستخدمين، والحصول على المنافع المالية والعينية بإرسال رسائل نصية وصور إنسانية وغيرها من عبارات الاستجداء المفبركة، لمساعدة أيتام أو علاج مرضى أو بناء مساجد ومدارس في دول فقيرة وغيرها، يروج لها مجهولون داخل الدولة

وخارجها، ما ينبغي التصدي له من خلال التوعية، وتُعدُّ ظاهرة التسوّل الإلكتروني من أخطر ظواهر التسوّل على الإطلاق، لجني مبالغ خيالية تفوق بكثير طرق التسوّل المعتادة.

وحذرت أفراد المجتمع من إرسال أو حتى تحويل الأموال لأشخاص مجهولين، مؤكدة على دور الجميع في التصدي لهذه الآفة الخطرة.