الامارات | شرطة دبي تضبط 88 بائعاً جائلاً منذ بداية رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في إدارة مكافحة المتسللين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بالتعاون مع مراكز الشرطة والشركاء الاستراتيجيين، 88 بائعاً جائلاً، إضافة إلى عدد من المركبات المُستخدمة في بيع الخضراوات والفواكه المُخالفة لاشتراطات الصحة والسلامة العامة، وذلك منذ بداية الشهر الفضيل.

وقال مدير إدارة مكافحة المتسللين، العقيد علي سالم الشامسي، إن إلقاء القبض على البائعين يأتي ضمن جهود شرطة دبي بالتعاون مع شركائها منذ بداية شهر رمضان، للقضاء على المظاهر السلبية في الإمارة، وضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لأفراد المجتمع، لافتاً إلى أن هذه الضبطيات جاءت لمخالفتها لاشتراطات السلامة العامة، إلى جانب تشويه المظهر العام عبر عرض مجموعة من المُنتجات في الطرق والأزقة.

وأوضح أن مثل هذه المظاهر المرفوضة تنشط في مناطق تجمعات العمال، وبالقرب من سكناتهم، داعياً الجمهور إلى عدم شراء الخضراوات والفواكه، وغيرها من المنتجات الغذائية من الباعة المتجولين أو المركبات غير المرخصة التي تقف في الطرق العامة، والتعامل مع المنشآت المرخصة لتأمين الاحتياجات الغذائية، وذلك حفاظاً على صحتهم وسلامة غذائهم.

وقال الشامسي إن مخاطر شراء المنتجات الغذائية من الباعة المتجولين أو من خلال المركبات غير المرخصة التي تقف على الطرق العامة كبيرة، نظراً إلى إمكانية مخالفتها للاشتراطات الصحية ومعايير الصحة والسلامة الغذائية، وسوء العرض والتخزين، الذي قد يترتب عليه تلف هذه المنتجات، الأمر الذي قد يعرض المستهلكين لمخاطر صحية جسيمة.

من جانبه، قال رئيس قسم ضبط المخالفين، المقدم جاسم محمد الدحيل، إن شرطة دبي مستمرة في ضبط المخالفين على مدار الساعة، ضمن حملات مدروسة، وبشكل مفاجئ ومتواصل، وفي كل الأماكن، بالتعاون مع الشركاء.

وأشار إلى أهمية عدم التعامل مع الباعة المتجولين، والتواصل مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أية مخالفات تتعلق ببيع المنتجات، خصوصاً الغذائية، عبر المركبات غير المرخصة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.