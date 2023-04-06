الامارات | يوما عمل.. لإصدار تصاريح مواقف المركبات المجانية للمواطنين في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن الفترة التي يستغرقها الحصول على تصريح المواقف المجانية لمركبات المواطنين بجانب مساكنهم، لا تتجاوز يومي عمل.

وكانت الهيئة قد دعت المواطنين أخيرا للحصول على تصريح يخولهم حجز مواقف المركبات المستحقة للرسوم، مجاناً، بشرط أن تقع في محيط مساكنهم (على مسافة 500 متر).

أما الخطوات التي يجب اتباعها للحصول على التصريح، فتتضمن تسجيل الدخول على موقع الهيئة، واختيار خدمة طلب تصريح «موقف لسكن مواطن إماراتي»، ثم الضغط على «تقدم الآن» وإدخال البيانات المطلوبة.

وأفادت بأن على المتقدم بالطلب انتظار رسالة نصية خلال يومي عمل، كما يمكن استلام التصريح عبر البريد الإلكتروني في حال «الموافقة»، وعلى ضوء التصريح سيتم تخطيط الموقف المحجوز باللون الأصفر.

وينص قرار المجلس التنفيذي بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي على عدد من الشروط المتعلقة بصرف التصريح للوقوف مجاناً للمواطنين القاطنين في المناطق الخاضعة لنظام إدارة المواقف، يتضمن أن تحدد الإدارة المختصة أرقام أجهزة دفع رسم الوقوف المصرح بالوقوف بالقرب منها، وفق ما تراه مناسباً.

كما تشير إلى أن فترة صلاحية التصريح تمتد لسنة واحدة قابلة للتجديد بذات الشروط والإجراءات.

ويشير القرار إلى وجوب ربط أعداد التصاريح بحجم المسكن، بحيث يصرح لشقة سكنية تتكون من غرفة وصالة أو استوديو بتصريحين مجانيين. كما يصرح لشقة سكنية تتكون من غرفتين وصالة بثلاثة تصاريح مجانية، ويصرح لشقة سكنية تتكون من ثلاث غرف وصالة، بأربعة تصاريح مجانية، ويصرح لفيلا أو شقة سكنية مكونة من أربع غرف أو أكثر وصالة، بخمسة تصاريح مجانية.