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الامارات | محمد بن راشد: نحن دولة اقتصادية وأولوياتنا الوطنية اقتصادية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 06 أبريل 2023

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ، أن القادم في 2023 أجمل وأكبر وأعظم، فالإمارات دولة اقتصادية ..وأولوياتها الوطنية اقتصادية ..وعلاقاتها مع الدول ستبقى قائمة على تنمية الاقتصاد مع جميع الشعوب.
 
وقال سموه عبر حسابه في " تويتر": في تقرير جديد لمنظمة التجارة العالمية .. دولة الإمارات ساهمت ب2.4٪ من صادرات العالم من السلع حيث صدرت سلع للعالم بقيمة 599 مليار دولار في 2022 وبنمو 41٪ عن العام الذي سبقه ولتكون في المرتبة 11 عالمياً ضمن دول العالم المصدرة للسلع .واضاف سموه: وبحسب منظمة التجارة العالمية بلغ تعاملات الإمارات من السلع والخدمات 1.27 تريليون دولار في 2022 وبفائض لصالحنا بلغ 233 مليار دولار. القادم في 2023 أجمل وأكبر وأعظم، نحن دولة اقتصادية ..وأولوياتنا الوطنية اقتصادية ..وعلاقاتنا مع الدول ستبقى قائمة على تنمية الاقتصاد مع جميع الشعوب.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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