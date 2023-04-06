الامارات | حاكم الشارقة يفتتح مسجد البردي في مدينة الذيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم مسجد البردي في منطقة سيح المهب بمدينة الذيد.

واستمع سموه إلى شرح مفصل عن المسجد وما يتضمنه من مرافق متعددة تشمل أماكن الصلاة والوضوء للرجال والنساء، وغيرها من المرافق التي يوفرها المسجد لمرتاديه، مطلعاً سموه على مواصفات المسجد، ومساحته وموقعه المتميز، وما يضمه من مرافق لخدمة المصلين، حيث بُنِي المسجد بجانب سكن طلبة جامعة الذيد وبالقرب من مسجد الذيد ومبنى قناة الوسطى من الذيد.

ويقع المسجد، الذي بنى على الطراز الإسلامي الممزوج بالطابع الحديث، على مساحة إجمالية 2426 مترا مربعا، فيما تبلغ مساحة البناء 590 مترا مربعا، ويتسع المسجد لـ 470 مصلٍ ومصلية بواقع 400 مصلٍّ لمصلى الرجال، ويسع مصلى النساء لـ 70 مصلية، ويضم منارة واحدة بطول 31 متر وقبة دائرية تعكس جمال العمارة الإسلامية، بالإضافة إلى المساحات الخارجية للمصلين وأماكن الوضوء ومواقف للمركبات.

حضر افتتاح المسجد بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس جمعية الشارقة الخيرية، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والمهندس يوسف خميس العثمني رئيس هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، والمهندس صلاح بطي المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات، وسعيد سلطان بالجيو السويدي رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وعبدالله خليفة السبوسي رئيس دائرة الشؤون الإسلامية وعدد من المسؤولين ومهندسي المشروع.