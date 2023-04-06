الامارات | إصدار تصاريح المواقف المجانية للمركبات في دبي للمواطنين خلال يومي عمل.. تعرف إلى طريقة التقديم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عدد من الخطوات البسيطة والسريعة التي يجب اتباعها لحصول المواطنين الاماراتيين على تصريح مواقف مركبات مجانية بجانب مسكنهم، مؤكدة ان مدة الحصول على التصريح لن تتجاوز يومي عمل.

وكانت الهيئة قبل أيام قد دعت المواطنين للتقدم بالحصول على التصاريح التي تخولهم احجز مواقف المركبات المستحقة للرسوم مجانا بشرط ان تقع في محيط مساكنهم على بعد مسافة نصف قطر، أي 500 متر.

وتتلخص الخطوات التي أعلنتها الهيئة بالتالي:



1- تسجيل الدخول على موقع هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

2- اختيار خدمة طلب تصريح "موقف لسكن مواطن إماراتي".

3- الضغط على "تقدم الآن".

4- اختيار "تصريح موقف لسكن مواطن إماراتي".

5- ادخال البيانات المطلوبة.

6- انتظار رسالة نصية بنتيجة الطلب خلال يومي عمل.

7- استلام التصريح بالبريد الالكتروني في حال الموافقة على الطلب

8- تخطيط الموقف المحجوز باللون الأصفر.