الامارات | جامعة الإمارات تنظم ندوة "الفرص ضمن برنامج البحث والتطوير النووي الإماراتي الطموح"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع قسم علوم الأرض في كلية العلوم، ندوة علمية بعنوان “الفرص ضمن برنامج البحث والتطوير النووي الإماراتي الطموح”.

قدم الندوة الدكتور سعيد العامري، من قسم الهندسة النووية في جامعة خليفة، والمهندس أول للبحث والتطوير في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عبدالله آل علي.

وتناولت الندوة عدة محاور تضمنت الفرص التعليمية والدراسات العليا في مجال الهندسة النووية في جامعة خليفة، والتي تتماشى مع أهداف مؤسسة الإمارات النووية المستقبلية للستين عامًا القادمة، ويشمل ذلك البرامج الدراسية العليا المحدثة وفرص التدريب الموجهة.

كما تناولت الندوة علاقة الاقتصاد المعرفي بالطاقة النووية، وما يشمله ذلك من أهداف استدامة ترتبط بالإعداد الأكاديمي والمهني والصناعي والنمو الاقتصادي المحلي.