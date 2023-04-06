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الامارات | جامعة الإمارات تنظم ندوة "الفرص ضمن برنامج البحث والتطوير النووي الإماراتي الطموح"

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العين - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم المركز الوطني للمياه والطاقة في جامعة الإمارات العربية المتحدة وبالتعاون مع قسم علوم الأرض في كلية العلوم، ندوة علمية بعنوان “الفرص ضمن برنامج البحث والتطوير النووي الإماراتي الطموح”.

قدم الندوة الدكتور سعيد العامري، من قسم الهندسة النووية في جامعة خليفة، والمهندس أول للبحث والتطوير في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عبدالله آل علي.

وتناولت الندوة عدة محاور تضمنت الفرص التعليمية والدراسات العليا في مجال الهندسة النووية في جامعة خليفة، والتي تتماشى مع أهداف مؤسسة الإمارات النووية المستقبلية للستين عامًا القادمة، ويشمل ذلك البرامج الدراسية العليا المحدثة وفرص التدريب الموجهة.

كما تناولت الندوة علاقة الاقتصاد المعرفي بالطاقة النووية، وما يشمله ذلك من أهداف استدامة ترتبط بالإعداد الأكاديمي والمهني والصناعي والنمو الاقتصادي المحلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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