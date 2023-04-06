الامارات | «كهرباء ومياه دبي» تسهم بـ 20 مليون درهم لدعم «وقف المليار وجبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مساهمتها بـ20 مليون درهم لدعم حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتأتي مساهمة هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار سباق الخير الذي انطلق مع بدء الحملة، حيث تتوالى مساهمات الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم حملة «وقف المليار وجبة»، التي تستهدف المساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية في العالم.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على المشاركة بصورة فاعلة في حملة «وقف المليار وجبة»، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية والمساهمة في جعل العالم مكاناً أجمل للعيش، لافتاً إلى أن حملة «وقف المليار وجبة» ستسهم في تحقيق شبكة أمان غذائي في العديد من الدول، وتوفير دعم غذائي، دون النظر إلى دين أو لون أو عرق أو ثقافة، لاسيما أن الجوع يعتبر من التحديات الرئيسة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030.

وتستهدف الحملة توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً، لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمعات، خصوصاً ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم، علاوة على تدعيم ومضاعفة جهد دولة الإمارات في تعزيز المسعى العالمي للقضاء على الجوع، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، التي تعد مكافحة الجوع من أهم أهدافها الـ17 التي تتضافر جهود البشرية من أجل تحقيقها.