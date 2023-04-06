الامارات | «شخبوط الطبية» تعالج مرضى السكري بتقنيات ذكية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت مدينة الشيخ شخبوط الطبية من أولى المنشآت الطبية في أبوظبي التي تقدم العديد من أنظمة مضخات الأنسولين الذكية التي تقوم بضبط إمداد الأنسولين لمرضى السكري تلقائياً، وبشكل مستمر، من خلال إرساء معايير جديدة لرعاية مرضى السكري عبر هذه التقنيات المبتكرة.

وتستهدف مدينة الشيخ شخبوط الطبية مساعدة الراشدين والأطفال في أبوظبي على مراقبة وضبط مستويات الجلوكوز بشكل فعال، وبالتالي تمكينهم من تجنب نوبات ارتفاع أو نقص السكر في الدم، والاستمتاع بحياة أفضل وأكثر صحة.