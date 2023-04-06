الامارات | النيادي يستبدل أنابيب مختبر علوم المواد على متن محطة الفضاء الدولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مركز محمد بن راشد للفضاء، بأن رائد الفضاء الإماراتي، سلطان النيادي عمل على استبدال الأنابيب المخصصة للعينات داخل مختبر علوم المواد (MSL)، على متن محطة الفضاء الدولية، تحضيراً لإجراء تجارب على عينات جديدة.

وأوضح المركز أن الأبحاث والتجارب في مختبرات المحطة تهدف إلى استكشاف مواد جديدة أو مطورة.

كما أجرى النيادي تجربة على حركة الأجسام في الفضاء، في ظل شبه انعدام للجاذبية، مضيفاً: «من الممتع أن نقوم باختبار قوانين الفيزياء في محطة الفضاء الدولية حيث الجاذبية شبه معدومة، أختبر معكم قانون نيوتن الأول في الفضاء».

وبدت حبات من «المكسرات» تطفو دون سقوط على أرضية محطة الفضاء الدولية، ثم أخذت تتحرك في اتجاه التهوية على متن المحطة.

من جهة أخرى، قلّدت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي شارة رواد الفضاء الذهبية والتي يتم منحها من قبل وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» للرواد الذين يصلون إلى مستويات متقدمة جداً من التدريبات الاحترافية التي تؤهلهم لتشغيل محطة الفضاء الدولية، وتجعلهم قادرين على التعامل مع كل أقسامها بجدارة.

ونشر النيادي صوراً من تقلده الوسام من قبل رواد فضاء ناسا، من داخل محطة الفضاء الدولية.

وعلق النيادي على الصورة: «شرف كبير لي أن أكون جزءاً من هذه المهمة التاريخية التي أمثل فيها بلدي الإمارات وأن أحصل على شارة رواد الفضاء الذهبية من وكالة ناسا، سأحمل هذه الشارة علامة على الالتزام الذي تعهدت به منذ أن بدأت هذا المسار».