الامارات | حمدان بن محمد: من دبي نُقدم للعالم نموذجاً ملهماً لمدن الغد

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: من دبي نُقدم للعالم نموذجاً ملهماً لمدن الغد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي طورت نموذجاً عالمياً لتخيل وتصميم وتنفيذ المستقبل، وأصبحت مركزاً دولياً رائداً للمبادرات والشراكات الهادفة إلى تعزيز الجاهزية لتحديات المستقبل، وتبني ممارسات وآليات عمل مبتكرة تواكب التغيرات المتسارعة، وتجعل من دبي أفضل مدينة عالمية استعداداً للمستقبل.

وقال سموه إن نجاح دبي بتطوير هذا النموذج العالمي في استشراف المستقبل كان بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، بأهمية تحويل مفهوم استشراف المستقبل إلى منظومة عمل متكاملة تقوم على أسس علمية مدروسة.

وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن مؤسسة دبي للمستقبل التي تم إطلاقها قبل 6 سنوات لتحقيق هذه الرؤية، أصبحت اليوم من أهم المؤسسات العالمية المتخصصة في تصميم المستقبل واستشراف التحولات والتغيرات في مختلف المجالات والقطاعات.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، اطلع خلاله على أبرز إنجازات مؤسسة دبي للمستقبل خلال الفترة الماضية وأهم المحطات البارزة، إضافة إلى استعراض سير مبادراتها ومشاريعها الحالية والمستقبلية.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع: "مؤسسة دبي للمستقبل ستواصل دورها المحوري في استشراف مستقبل التكنولوجيا وإطلاق تقارير استشرافية واستراتيجيات وطنية ستوظف الدور الإيجابي لهذه التقنيات التي ستغير أسلوب عيشنا وعملنا وحياتنا وتنقلنا واقتصادنا".

وأضاف سموه: "سنواصل خلال السنوات القادمة إلهام مدن العالم من خلال تصميمنا لمستقبل دبي بشكل تشاركي وتعاوني مع مختلف الجهات والشركاء لتحديد الفرص غير المستكشفة، واستشراف التوجهات الجديدة، ومواصلة احتضان ودعم المواهب المستقبلية، وترسيخ مكانة دبي على خارطة المستقبل".

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على أبرز المحطات المهمة في مسيرة "متحف المستقبل" والذي نجح باستقبال أكثر من مليون زائر من 163 دولة خلال عام على افتتاحه في فبراير 2022.

أكبر التجمعات العالمية المستقبلية

كما استمع سموه لشرح موجز حول أهم المؤتمرات العالمية والمنتديات السنوية والفعاليات الدورية التي نظمتها المؤسسة خلال الفترة الماضية، والتي استقطبت ما يزيد على 73 ألف مشارك من مختلف التخصصات والقطاعات المستقبلية في نحو 1000 حدث وتجمع وورش عمل ناقشت أهم قطاعات المستقبل. وهذا ما ساهم بتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي لأكبر التجمعات العالمية لمصممي المستقبل ومختبراً لأهم التحولات المستقبلية.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى نجاح المؤسسة باستضافة أكبر تجمع عالمي لخبراء المستقبل في الدورة الأولى لمنتدى دبي للمستقبل، والذي شكل منصة عالمية لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة في استشراف أبرز التحولات العالمية الكبرى.

حي دبي للمستقبل

واستمع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح موجز حول آخر مستجدات "صندوق حي دبي للمستقبل" الذي تم إطلاقه بقيمة 1 مليار درهم تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في دبي. وتضم محفظة استثمارات صندوق حي دبي للمستقبل حالياً 16 من الشركات الناشئة والصناديق الاستثمارية في مختلف قطاعات ريادة الأعمال والتكنولوجيا المستقبلية، ومن المتوقع أن تصل قيمة هذه الاستثمارات إلى 1.7 مليار دولار في العام 2025.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن حي دبي للمستقبل الذي يضم أبراج الإمارات ومركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي، يشكل منظومة متكاملة لصناعة المستقبل بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص والشركات العالمية والناشئة.

استراتيجيات ومؤشرات وطنية

واطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أيضاً خلال الاجتماع على مختلف الاستراتيجيات الوطنية التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل مثل "برنامج دبي للبحث والتطوير" و"برنامج دبي للروبوتات والأتمتة" و"برنامج دبي لتمكين النقل بالطائرات بدون طيار" والتي تعد استمراراً لدور المؤسسة في مواكبة التغيرات والتوجهات العالمية بما في ذلك الطاقة النظيفة والبلوك تشين والتنقل الذكي ذاتي القيادة والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وقال سموه: "ساهمت هذه الاستراتيجيات بتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الحكومية بدبي لتحقيق إنجازات نوعية عززت نوعية المهارات والقدرات الحكومية، ولأن مواصلة الاستعداد للمستقبل من أهم مقومات التميز لدينا أطلقنا مؤشر دبي للجاهزية للمستقبل خلال القمة العالمية للحكومات 2023 لتقييم جاهزية جهاتنا الحكومية لتحديات وتغيرات المستقبل".

تقارير بحثية واستشرافية

كما اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على مجموعة من التقارير الاستشرافية التي أصدرتها مؤسسة دبي للمستقبل ضمن سلسلة من التقارير بلغ عددها نحو 40 تقريراً تم إعدادها بالتعاون مع أكثر من 75 مؤسسة بحثية في دولة الإمارات والعالم ساهمت بتقديم أكثر من 170 توصية واقتراح في مختلف القطاعات. وأكد سموه أن " التقارير التي تصدرها مؤسسة دبي للمستقبل ساهمت بتعزيز مكانة دبي كمرجعية عالمية موثوقة للخبراء والحكومات والمؤسسات المحلية والعالمية".

وقد أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل مؤخراً تقرير “الفرص المستقبلية: 50 فرصة عالمية لعام 2023” بهدف إبراز أهم الفرص المستقبلية الواعدة واستعراض سبل التغلب على التحديات الجديدة والسريعة التي يشهدها العالم وتعريف القادة وصناع القرار ورواد الأعمال والخبراء والمشرعين بأحدث التوجهات العالمية، ومساعدتهم على مواكبة التغيرات المتسارعة.

ثقافة التفكير الاستشرافي

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن المؤسسة حققت إنجازات بارزة في مجال استقطاب الشركات الناشئة إلى منطقة 2071 وتوفير الدعم لها لتوسيع أعمالها والانطلاق إلى العالمية من دبي.

وأشاد سموه بنجاح برنامج مسرعات دبي للمستقبل في استقطاب أكثر من 300 شركة ناشئة في مختلف القطاعات التكنولوجية وإتاحة الفرصة لها لإيجاد حلول مبتكرة بالتعاون مع الجهات الحكومية في دبي، كما نوه سموه بأهمية الشراكات الحكومية البارزة التي شهدتها مبادرة "دبي 10X" لتكون دبي متقدمة بعشر سنوات على مدن العالم.

كما شدد سموه على أهمية مواصلة دور أكاديمية دبي للمستقبل في إعداد أجيال المستقبل وتمكينهم بأهم المهارات والأدوات لصناعة المستقبل، حيث نجحت الأكاديمية بترسيخ ثقافة التفكير الاستشرافي لدى موظفي القطاع الحكومي والخاص، وساهمت بتدريب أكثر من 25 ألف شخص شاركوا في أكثر من 200 برنامج ودورة تدريبية وورشة عمل.

المرحلة المقبلة

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن المرحلة المقبلة تتطلب من مؤسسة دبي للمستقبل مواصلة العمل على تطوير برامجها ومشاريعها المستقبلية، والتركيز على استشراف التحولات العالمية القادمة، ومواصلة دعم الشركات الناشئة الواعدة واستقطاب المواهب والخبرات المتخصصة من حول العالم.

وقال سموه: "نريد أن تبقى دبي رائدة مدن المستقبل والأكثر استعداداً له في كافة القطاعات والمجالات، ولتحقيق ذلك نريد مساهمة الجميع في استشراف المستقبل وتصميمه ووضع خطط استباقية لمواكبة تحدياته والاستثمار في فرصه، ونؤمن أن ثقافة الاستشراف المستقبلي يجب أن تكون أسلوب عملنا وحياتنا".

محمد القرقاوي: رؤية محمد بن راشد بإطلاق مؤسسة متخصصة في استشراف توجهات المستقبل عززت ريادة دبي ودولة الإمارات عالمياً

وأكد معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الأمناء العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن الرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإطلاق مؤسسة متخصصة في استشراف توجهات المستقبل وتعزيز القدرة على مواكبة تحدياته وتغيراته، ساهمت بشكل كبير في تعزيز ريادة دبي ودولة الإمارات على مستوى العالم في مجال تصميم وصناعة المستقبل والاستعداد له وتعزيز جودة حياة المجتمعات من خلال منهجية متقدمة قائمة التفكير والعمل الاستباقي.

وقال معاليه: "ستركز مؤسسة دبي للمستقبل بإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الفترة المقبلة على مواصلة تكثيف جهودها لمواصلة فهم التغيرات العالمية المتسارعة، ودعم كافة الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز قدارتها الاستعدادية للمستقبل، فضلاً عن تمكين المواهب الوطنية والعالمية ودعم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة لصنع عالم أفضل، إضافة إلى توفير منصات عالمية لتبادل الخبرات والممارسات والرؤى المستقبلية، ودعم توظيف أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في خدمة الإنسان".