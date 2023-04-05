الامارات | محمد بن راشد: العقول العربية المتميزة قادرة على إثراء مساهمتنا العلمية في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 أبريل 2023

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ، أن العقول العربية المتميزة قادرة على إثراء مساهمتنا العلمية الحضارية في العالم.

وقال سموه في حسابه على "تويتر": خلال لقائي اليوم مع رؤساء وأعضاء لجان «نوابغ العرب» والتي تهدف لترشيح شخصيات عربية ضمن 6 فئات متميزة في العلوم والعمارة والهندسة والاقتصاد والأدب والطب.. العقول العربية المتميزة قادرة على إثراء وإحياء مساهمتنا العلمية الحضارية في العالم