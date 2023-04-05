الامارات | هيئة كهرباء ومياه دبي تساهم بـ20 مليون درهم لدعم حملة "وقف المليار وجبة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن مساهمتها بـ 20 مليون درهم لدعم حملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتأتي مساهمة هيئة كهرباء ومياه دبي في إطار سباق الخير الذي انطلق مع بدء الحملة، حيث تتوالى مساهمات الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم حملة "وقف المليار وجبة"، التي تستهدف المساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية في العالم.

منهج عمل انساني

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير: "تتشرف هيئة كهرباء ومياه دبي بأن تكون داعماً رئيسياً لحملة" وقف المليار وجبة"، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، رائد المبادرات الإنسانية على مستوى العالم، والتي تعكس نموذج مبادرات سموه في العمل الخيري في دولة الإمارات حيث أصبح أسلوب حياة ومنهج عمل انساني يقتدي به جميع أبناء الإمارات قولاً وفعلاً، فباتت دولتنا نموذجاً للتكافل والبذل والعطاء".

وأكد الطاير حرص هيئة كهرباء ومياه دبي على المشاركة بصورة فاعلة في حملة "وقف المليار وجبة"، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية والمساهمة في جعل العالم مكانا أجمل للعيش، لافتاً إلى أن حملة "وقف المليار وجبة" ستساهم في تحقيق شبكة أمان غذائي في العديد من الدول، وتوفير دعم غذائي دون النظر إلى دين أو لون أو عرق أو ثقافة، لاسيما أن الجوع يعتبر أحد التحديات الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030.

سند وعون

وتستهدف الحملة توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمعات خاصة ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم، علاوة على تدعيم ومضاعفة جهد دولة الإمارات في تعزيز المسعى العالمي للقضاء على الجوع بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030 والتي تعد مكافحة الجوع من أهم أهدافها الـ17 التي تتضافر جهود البشرية من أجل تحقيقها.

وتجسد حملة "وقف المليار وجبة" التزام دولة الإمارات بدورها الإنساني ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات، في كل الظروف الإنسانية الصعبة، وللفئات الأكثر احتياجاً، باعتبارها سنداً وعوناً للجميع، حيث تترجم قيم العطاء الراسخة لدى أهل الإمارات، وسعيها الدؤوب لإغاثة الجوعى وإطعام الطعام، بمساهمة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء ورواد العمل الإنساني والاجتماعي.

قنوات التبرع والمساهمة

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae. فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".