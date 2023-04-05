الامارات | "ناسا" تمنح سلطان النيادي شارة رواد الفضاء الذهبية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نال رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي شارة رواد الفضاء الذهبية والتي يتم منحها من قبل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" للرواد الذين يصلون إلى مستويات متقدمة جداً من التدريبات الاحترافية التي تؤهلهم لتشغيل محطة الفضاء الدولية، وتجعلهم قادرين على التعامل مع كل أقسامها بجدارة.

ونشر النيادي صورا من تقلده الوسام من قبل رواد فضاء ناسا، من داخل محطة الفضاء الدولية.

وعلق النيادي على الصورة: "شرف كبير لي أن أكون جزء من هذه المهمة التاريخية التي أمثل فيها بلدي الإمارات وأن أحصل على شارة رواد الفضاء الذهبية من وكالة ناسا، سأحمل هذه الشارة كعلامة على الالتزام الذي تعهدت به منذ أن بدأت هذا المسار".



