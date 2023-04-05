الامارات | محال خياطة تواجه ارتفاع الطلب على كندورة العيد بغلق أبوابها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت محال خياطة لتفصيل الكنادير أبوابها قبل أسبوعين من عيد الفطر المبارك، لارتفاع عدد طلبات من قبل زبائنها المواطنين والمقيمين ما دفع المحال لمواجهة ارتفاع عدد الحجوزات والطلبات إلى إغلاق أبوابها كلياً للحد من استقبال أي طلبات جديدة، الأمر الذي دفع بالزبائن للبحث عن محال أخرى مستعدة لاستقبال الطلبات والانتهاء من منها قبل عيد الفطر.

وقال عمال في محال خياطة لـ«الإمارات اليوم»، صديق عباس وعمران مهور، ورضوان زيان، إن محال الخياطة شهدت قبل ومنذ بداية شهر رمضان الجاري، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الزبائن الراغبين في تفصيل الكنادير من المواطنين والمقيمين بنسبة 100% الأمر الذي جعل من الصعب على كثير من المحال استقبال المزيد من الطلبات خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان الجاري.

وأضافوا أنه مع تزايد عدد الطلبات واستدراكاً لإنجاز طلبات الزبائن في الموعد المحدد قامت المحال بإغلاق أبوابها طوال اليوم وتعليق لافتة بأن المحل يعتذر عن استقبال أي طلبات جديدة إلى ما بعد عيد الفطر المقبل، وتابعوا أن عدداً كبيراً من الطلبات كان لزبائن المحال نفسها قاموا بحجز طلباتهم عبر الهاتف، حيث إن مقاساتهم مسجلة عبر النظام الإلكتروني في محال الخياطة وبمجرد إدخال رقم هاتف الزبون تظهر بيانات مقاساته، حيث يقوم الزبون بتحديد نوعية القماش لحجز الكندورة بشكلها النهائي.

وأوضحوا أن الطلبات عبر الهاتف للحجز المسبق أسرع من الحضور إلى محال الخياطة وأن كثيراً من الزبائن يعتمدون عليها اكتساباً للوقت وتجنباً للحضور والانتظار، إلا أن حضور الزبائن الجدد للمحال يأخذ وقتاً لتسجيل المقاسات وتحديد نوعية القماش الأمر الذي يستنزف وقت المحال ويؤخر إنجاز طلبات الزبائن في رمضان التي سيتم استخدامها خلال العيد.

وذكروا أن تفصيل الكندورة يستغرق من كل عامل ثلاثة أيام، لذلك تعمل محال الخياطة ليلاً ونهاراً بنظام المناوبة بين العمال من أجل الانتهاء من طلبات الزبائن، حيث إن آخر كندورة سيتم تسليمها إلى زبونها بتاريخ 21 أبريل الجاري أي قبل عيد الفطر بيومين، مشيرين إلى أنهم اعتذروا عن طلبات عدد من الزبائن الذين حضروا للحجز في وقت متأخر بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان لتفادي أي تأخر في تجهيز وتسليم الطلبات للزبائن.

وقال مواطنون ومقيمون خليفة سعيد، عبيد سالم، وأيمن أبوسمرة وعبدالسلام الرفاعي، إنهم لجؤوا إلى محال خياطة في إمارات أخرى من أجل تفصيل كندورة العيد بعدما اعتذرت المحال في مناطق سكناهم نظراً لاكتمال العدد لديهم.

وأضافوا أن بعض المحال وافقت على حجز وتفصيل الكندورة على مضض مقابل تسليمها قبل العيد بـ24 ساعة، نظراً لازدحام الطلبات لديهم، مشيرين إلى أن المشكلة التي واجهتهم كانت في اختيار نوعية القماش التي باتت غير متوفرة، وأنهم اضطروا إلى اختيار قماش من نوع آخر عن المطلوب وأكثر كلفة.

وأوضحوا أن عدداً كبيراً من محال الخياطة تغلق أبوابها مبكراً في وجه الزبائن خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، الأمر الذي يكبد الزبون معاناة البحث عن محال أخرى بعيدة لحجز وتفصيل الكندورة قبل أيام من عيد الفطر الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث أخطاء فنية في الخياطة نتيجة إسراع العامل في قص القماش أو أخذه بالمقاسات المحددة بشكل غير صحيح.

• محال خياطة علقت لافتة اعتذرت عن استقبال أي طلبات جديدة إلى ما بعد عيد الفطر.

محال خياطة:

تفصيل الكندورة يستغرق من كل عامل 3 أيام ونعمل ليلاً ونهاراً.

زبائن:

بعض المحال وافقت على تفصيل الكندورة على مضض مقابل تسليمها قبل العيد بـ24 ساعة.