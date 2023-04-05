الامارات | «بيئة الشارقة» تصادر 755 جهازاً لصيد الطيور المهاجرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، بأن الحملة التي تنفذها الفرق المختصة، أسفرت عن مُصادرة 755 جهاز إصدار أصوات الطيور المستخدمة في صيد الطيور المهاجرة، كما تم تحرير أربع مخالفات بقيمة 40 ألف درهم، وذلك بهدف حماية البيئة والحفاظ عليها، وصون التنوع الحيوي ومكافحة الصيد الجائر.

وأوضحت أن عدد المصادرات من قبل قسم التفتيش الخارجي بلغ 732 بمرفقاتها، بينما عدد الأجهزة التي تمت مصادرتها في مدينة كلباء بلغ 21 جهازاً، كما تمت مصادرة جهازين في خورفكان، ومصادرة 10 طيور مهاجرة بحرية في مدينة الشارقة.

وقالت رئيس الهيئة، هنا سيف السويدي: «نحرص على تنفيذ مهامنا المتعلقة بالحفاظ على البيئة وحمايتها، ونشر الوعي البيئي في مختلف أوساط المجتمع، وذلك تنفيذاً والتزاماً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وترجمة لرؤيته في الحفاظ على البيئة وصون التنوع الحيوي والاستدامة البيئية، وبناء على ذلك فإن الفرق المختصة تتابع محاولات البعض الصيد الجائر باستخدام أدوات وأجهزة غير قانونية».