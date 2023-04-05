الامارات | 8 إجراءات لتسجيل الطلبة أصحاب الهمم في المدارس الحكومية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ثمانية إجراءات عامة لتسجيل طلبة أصحاب الهمم في المدارس الحكومية وفقاً لدليل خدمة تسجيل الطلبة في المدارس الحكومية «لأولياء الأمور

» الذي اعتمدته المؤسسة أخيراً، بحيث يسجَّل الطلبة المواطنون وأبناء المواطنات من أصحاب الهمم بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة التعليم الثانوي حسب الفئات المعتمدة للدمج.

وأفادت المؤسسة بأن عملية التسجيل المبدئي لحجز مقعد للطالب من أصحاب الهمم في المدرسة، تتم حسب ما ورد في آلية التسجيل، ومن خلال الخدمة يمكن لولي أمر الطالب حجز موعد التشخيص الأنسب، ومن ثم تكون الأولوية للطلبة أصحاب الهمم للالتحاق بأقرب روضة أو مدرسة لسكن الطالب حسب التوزيع الجغرافي للمناطق السكنية المعتمدة.

وجاء في الإجراءات أنه على ولي أمر الطالب من أصحاب الهمم تحديد إذا ما كان الطالب بحاجة إلى حافلة متخصصة أو مرافق بالحافلة، ومن ثم يتم تطبيق اختبار المسح النمائي

«نمو» على الطلبة الجدد المتقدمين برياض الأطفال على رابط التسجيل الإلكتروني من عمر (4 – 6) سنوات بالروضة، من قبل فريق مقابلة الطفل، ويطبق ذلك في مدارس دبي والإمارات الشمالية.

وأوضح الدليل أن المتقدم على رابط أصحاب الهمم يتم تشخيص الطالب المرشح للقيد في مراكز التعليم الدامج، من قبل فريق التعليم والتقييم والتشخيص، لتحديد احتياجاته والبرامج والبدائل التربوية المناسبة لقدراته لدمجه في المدرسة وفي حال كانت توصيات الفريق أن البديل التربوي المناسب للطالب في جهة متخصصة أخرى يتم التنسيق مع هذه الجهات المتخصصة، وذلك خلال 15 يوم عمل، إضافة إلى أن تسجيل الطلبة أصحاب الهمم حسب الفئة العمرية المعتمدة، ويستثني من ذلك الحالات التي تتم عمل دراسة الحالة لها من قبل اختصاصي التعليم الدامج سواء كانوا مناسبين لأي مدرسة أو مركز أو تسجيل جديد وتحديد المستوى الأمثل لمصلحة الطالب، فضلاً عن توفير الخدمات التي يحتاجها الطلبة أصحاب الهمم في المدارس الحكومية حسب ما تم تحديده بتقرير الطالب من أصحاب الهمم.

وذكر الدليل المستندات المطلوبة لتسجيل الطلبة أصحاب الهمم بالمدارس الحكومية، والتي تشمل أوراقاً ثبوتية وتقريراً طبياً، حسب الحالة، ومعتمداً من الجهات الصحية المعتمدة، أو تقريراً نفسياً معتمداً من اختصاصي مرخص ومعتمد من الجهات المعنية، وتقريراً طبياً يصف حدة السمع والبصر حسب الحالات وشدتها، إضافة إلى تقرير مستوي الحالة من المدرسة أو المركز المتردد عليه الطالب (إذا كان الطالب ينتقل من مركز أو مدرسة خاصة)، وبطاقة أصحاب الهمم (الإعاقة البصرية – الإعاقة السمعية – اضطراب طيف التوحد – الإعاقة الجسدية – الإعاقة المتعددة– الإعاقة الذهنية) والتي تستخرج من قبل ولي الأمر بوزارة تنمية المجتمع، وشهادات دراسية للمرحلة السابقة معتمدة رسمياً ومصدقة إن وجدت، فضلاً عن الخطة التربوية الفردية بالمدرسة السابقة، وفي حال كان الطفل بمراكز التدخل المبكر ومراكز أصحاب الهمم يرفق الخطة الانتقالية.

وأوضح الدليل أنه سيتم فتح باب تقديم الطلبات للطلبة المقيمين في الدولة في شهر مايو، على أن يتم الاعتماد النهائي مع نهاية العام الدراسي الجاري وحصول الطالب على شهادة نهاية العام الدراسي وتقديم جميع المستندات المطلوبة. وأوضحت المؤسسة أنه بالإمكان التسجيل للالتحاق بالعام الدراسي 2023-2024، من خلال خدمة التقديم على طلب وقبول طالب في المدرسة الحكومية، وكذلك الاطلاع على كل شروط التسجيل لجميع المسارات المذكورة من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني http://www.ese.gov.ae.