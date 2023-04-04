الامارات | "محمد بن راشد للإسكان" و "دبي الإسلامي" تدعمان الفئات المحتاجة بـ 15 مليون درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وبنك دبي الإسلامي، (اليوم)، مذكرة تفاهم بتقديم دعم بقيمة 15 مليون درهم، لمساعدة الفئات الأكثر حاجة من الأفراد والعائلات من مواطني إمارة دبي، وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك، لتعزيز الجهود لتعزيز الاستقرار للأسر المواطنة.

ونصّت الاتفاقية، والتي وُقِّعت في المقر الرئيسي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في دبي، أن يعمل الطرفان على تقديم خدمات مجتمعية لمختلف الشرائح المستفيدة من دعم المؤسسة، تعزيزاً للاستقرار الاجتماعي، وإحداث تأثيرات إيجابية على حياة المواطنين في الإمارة بالإضافة إلى توفير حياة كريمة لهم وخاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأكدت إدارة بنك دبي الإسلامي حرصها الدائم على بناء المزيد من الشراكات مع مؤسسات القطاع العام في الدولة وإطلاق مبادرات مجتمعية مشتركة تهدف إلى تسهيل حياة المواطنين وتقديم الدعم اللازم لهم، مشيدة بالاتفاقية والتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في هذا المسعى، والعمل على توفير مستقبل أفضل وحياة كريمة لأبناء الإمارة.

ويهدف الطرفان من خلال هذه الاتفاقية، إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، بما في ذلك الحصول على مسكن مناسب والذي يعد مكونًا أساسيًا للتقدم والتنمية الشاملة في الدّولة وأساسًا للاستقرار الاجتماعي، والجهود التي تبذلها الحكومة في تقديم حلول سكنية تلبي احتياجات المتعاملين من مواطني إمارة دبي، وغيرها من الخدمات التي تصب جميعها في خدمة مواطني الإمارة من الفئات المستفيدة من الاتفاقية.