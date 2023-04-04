الامارات | حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير غواتيمالا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم، سعادة ويلي جوميز، سفير جمهورية غواتيمالا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بسعادة السفير، والوفد المرافق له، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد. وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية غواتيمالا، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

من جانبه عبر سعادة ويلي جوميز، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.