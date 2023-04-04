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الامارات | الرئيس السنغالي يمنح أحمد الريسي وسام الأسد الوطني برتبة القائد

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داكار - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح فخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" وسام الأسد الوطني برتبة القائد، وذلك خلال استقباله أمس في القصر الرئاسي بالعاصمة السنغالية داكار.

جاء منح الريسي الوسام تقديرا لالتزامه بعالم يسوده السلام والاستقرار العالمي ومحاربة الجريمة المنظمة في العالم وخاصة في أفريقيا، وذلك خلال فترة ولاية فخامة الرئيس السنغالي كرئيس للاتحاد الأفريقي.

كما جاء الوسام تقديراً لرئيس الإنتربول على التزامه الدائم بخدمة الـ 195 الدول الأعضاء في المنظمة.

وقد تلقى اللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي دعوة من فخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال لحضور الاحتفالات بالذكرى الـ 63 للاستقلال.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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