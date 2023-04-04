الامارات | الرئيس السنغالي يمنح أحمد الريسي وسام الأسد الوطني برتبة القائد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح فخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" وسام الأسد الوطني برتبة القائد، وذلك خلال استقباله أمس في القصر الرئاسي بالعاصمة السنغالية داكار.

محمد يوسف

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