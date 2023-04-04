الامارات | استطلاع لشرطة أبوظبي : 78% من مستخدمي الطرق يدعمون تطبيق "السرعة الدُنيا"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى 78% من مستخدمي الطرق تأييدهم لتطبيق منظومة "السرعة الدُنيا" على طريق الشيخ محمد بن راشد بالاتجاهين على المسارين السريعين وذلك وفقًا لنتائج استبيان أجرته شرطة أبوظبي لمتابعي حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية.

وأوضح العميد محمد علي المهيري مدير إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي أن النسبة العامة لمؤيدي تطبيق منظومة السرعة الدُنيا 78% من الناطقين باللغات اللغة العربية والإنجليزية، مؤكدا اهتمام شرطة أبوظبي بقياس أثر تطبيق الأنظمة واللوائح المرورية الجديدة بهدف الوقوف على انطباعات الجمهور وقياس مدى الرضا تجاه الجهود التطويرية المستمرة وضمان تعزيز جودة الحياة للمجتمع؛ وأشاد بالتجاوب الكبير للمتابعين، مع استطلاعات الرأي، التي تجريها شرطة أبوظبي، ما يؤكد الشراكة المجتمعية، ورقي الاحساس بالمسؤولية العامة، لدى جميع أفراد المجتمع.

وقال إن تفاعل الجمهور مع الاستطلاعات يؤكد نجاح المنظومة الإعلامية لشرطة أبوظبي في الوصول بشكل واسع وفعال إلى جميع شرائح المجتمع وتفاعل الجمهور مع الرسائل والحملات الإعلامية التي تنشرها شرطة أبوظبي بشكل متواصل لرفع وعي السائقين وتعريفهم بالنظم واللوائح المرورية وتحفيز السلوكيات الإيجابية لمستخدمي الطرق وتعزيز منظومة الأمن والسلامة على الطرق.

وحول أهمية تطبيق منظومة "السرعة الدُنيا"؛ أوضح المقدم الدكتور مهندس إبراهيم خلفان الشامسي من إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في مديرية المرور والدوريات أن الهدف من تفعيل السرعة الدُنيا هو تعزيز سلامة السائقين وإلزام المركبات البطيئة بالسير على الحارات اليمنى وإفساح الطريق دائمًا للمركبات القادمة من اليسار، مما يُسهم في رفع مستويات السلامة المرورية من خلال وجود اختلاف هامشي لا يتجاوز 20 كم/ ساعة بين المركبات مما يقلل من شدة الحوادث المرورية لدى وقوعها.