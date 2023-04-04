الامارات | إفطار «القيم الإماراتية» يجمع مسلمين جدداً بمواطنين ومقيمين من مختلف الجنسيات على مائدة واحدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقامت مبادرة فرجان دبي، بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة الاتحادية للشباب، مأدبة إفطار جماعي، ضمت 40 شخصاً من مختلف الجنسيات بينهم مسلمون جدد، ضمن مأدبة «إفطار القيم الإماراتية»، بهدف بث روح التآخي والتعاضد المجتمعي، خلال الشهر الفضيل.

وأوضحت مؤسس ومدير عام «فرجان دبي»، علياء الشملان، لـ«الإمارات اليوم» أن المبادرة من شأنها تحقيق الترابط المجتمعي، والاحتفاء بعدد من المسلمين الجدد في جو من الألفة والإخاء والتسامح، وتأتي ضمن سلسلة فعاليات ينفذها فرجان دبي خلال شهر رمضان المبارك.

ولفتت إلى أن المبادرة استضافتها عزبة محمد سعيد بن هلي.

وقالت الشملان إن «فرجان دبي» تقوم بدورها كمؤسسة اجتماعية تسعى إلى ترسيخ القيم الاجتماعية والهوية الوطنية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحفيز روح التطوع والمشاركة المجتمعية للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.

وذكرت أن المبادرة جسدت منهجية الإمارات في التعايش والسلام بين جميع الجنسيات والأديان، مشيرة إلى أن برنامج شهر رمضان حافل بعدد من الفعاليات أبرزها، إقامة سحور للأمهات بالتعاون مع ميدكلينك، والتسوق مع الأيتام للعيد، وإقامة فعالية لإفطار كبار المواطنين بالقرية العالمية بدبي.