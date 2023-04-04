الامارات | طقس غائم مع فرصة تشكل الضباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خصوصاً على البحر نهاراً مثيرة للغبار والأتربة.

كما توقع أن يكون الخليج العربي شديد الاضطراب - مضطرب الموج، يصبح متوسط الموج صباح الأربعاء فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:12 والمد الثاني عند الساعة 01:21 والجزر الأول عند الساعة 18:44 والجزر الثاني عند الساعة 06:48. وبحر عمان مضطرب، يصبح متوسط الموج آخر الليل، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 08:51 والمد الثاني عند الساعة 15 :21 والجزر الأول عند الساعة 15:04 والجزر الثاني عند الساعة 03:32.