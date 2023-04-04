الامارات | «لاندمارك» تسهم بـ 5 ملايين درهم لدعم «وقف المليار وجبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة لاندمارك إسهامها بخمسة ملايين درهم لدعم حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدامٍ.

وتنضوي الحملة، التي تستهدف استدامة العطاء، وتفتح باباً واسعاً من البذل تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتستهدف إيجاد حلول مستدامة، وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأقل حظاً حول العالم. وقالت رئيسة مجلس إدارة المجموعة رينوكا جاغتياني: «عوّدتنا دولة الإمارات كل عام على إطلاق المبادرات الإنسانية الملهمة، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم».