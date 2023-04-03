الامارات | التقديم على إقامة وهوية العمل الافتراضي إلكترونياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، خدمة التقديم على تصريح إقامة وبطاقة الهوية للعامل في العمل الافتراضي لمدة لا تقل عن سنة واحدة، وذلك عبر منظومة الخدمات الذكية والتطبيق الذكي، فيما يتم تسلّم المعاملة خلال 48 ساعة بعد اكتمال متطلباتها عبر البريد الإلكتروني.

واستحدثت حكومة الإمارات، ضمن منظومة التأشيرات الجديدة، تأشيرة العمل الافتراضي التي يمكن من خلالها للأجانب العاملين في الخارج الإقامة والعيش في دولة الإمارات بشكل رسمي، حيث تسمح التأشيرة للأجانب بدخول الدولة والإقامة فيها من دون ضامن لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويكون العمل وفقاً للشروط والأحكام الصادرة مع التأشيرة.

وحددت الهيئة ضمن ضوابط التقديم على التأشيرة إلكترونياً أنه يجب ألا تقل صلاحية جواز السفر عن شهر عند التقدم بطلب إصدار إقامة وهوية، ويشترط وجود صاحب المعاملة داخل الدولة.

وشرحت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول إلى منظومة الخدمات الذكية، إما باستخدام الهوية الرقمية أو اسم المستخدم أو رمز الاستجابة السريعة، ثم البحث عن الخدمة المطلوبة، وتعبئة بيانات الطلب، ودفع رسوم الخدمة، وهي متوافرة 24 ساعة على مدار الأسبوع.

وحددت الهيئة عدداً من الأوراق الإجبارية والاختيارية التي يجب إرفاقها للحصول على تصريح إقامة وهوية للعامل في العمل الافتراضي، منها إذن الدخول الأصلي، وصورة شخصية ملونة، ونسخة عن جواز السفر للمستفيد من الخدمة، وشهادة الميلاد. وتتيح تأشيرة إقامة العمل الافتراضي، ضمن اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، لأي موظف أجنبي الإقامة في الإمارات، والاستمرار بممارسة عمله عن بُعد لدى صاحب عمله الموجود في الخارج.

ونصت اللائحة على أن «للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تمنح الأجنبي تصريح إقامة للعمل الافتراضي من دون ضامن (مستضيف) لمدة سنة قابلة للتجديد، متى كان يمارس عملاً عن بُعد لدى جهة خارج الدولة».

وللحصول على تصريح إقامة العمل الافتراضي يجب تقديم طالب التصريح ما يثبت عمله لدى جهة خارج الدولة، وأن العمل يتم عن بُعد، وتقديمه ما يثبت حصوله على دخل شهري لا يقل عن 3500 دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.