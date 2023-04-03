الامارات | 20 مدرسة خاصة في دبي تحصل على تقييم «متميز»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، النتائج العامة للرقابة المدرسية في المدارس الخاصة بدبي، التي خضعت لعمليات الرقابة، وعددها 199 مدرسة، وذلك تزامناً مع اقتراب موعد إعادة تسجيل الطلبة للعام الدراسي المقبل في مختلف المناهج التعليمية، مع نهاية إجازة فصل الربيع وبداية الفصل الدراسي الثالث، ما يسهم في التيسير على ذوي الطلبة، ومنحهم الوقت الكافي لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن اختيار مدارس أبنائهم استناداً إلى جودة التعليم.

وبحسب نتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي الحالي، فقد حققت 20 مدرسة تقييماً ضمن فئة «متميز»، و39 مدرسة خاصة ضمن فئة «جيد جيداً»، و84 مدرسة ضمن فئة «جيد»، و55 مدرسة في فئة مقبول، ومدرسة واحدة في فئة ضعيف، فيما لم يتم تصنيف أي مدرسة خاصة بدبي ضمن فئة «ضعيف جداً».

وسيتلقى كل ولي أمر طالب بالمدارس الخاصة في دبي، رسالة نصية من هيئة المعرفة، تتضمن تقرير الرقابة المدرسية المصمم خصيصاً لأجله مطلع الفصل الدراسي الثالث.

وبحسب النتائج، فإن 77% من طلبة دبي يتلقون تعليماً ضمن فئة جيد أو أفضل العام الدراسي الجاري، مقارنة بنسبة 70% خلال العام الدراسي 2018-2019.

وحققت 25 مدرسة تحسناً في الأداء مقارنة بآخر دورة رقابية كاملة، واستفاد أكثر من 39 ألفاً و795 طالباً وطالبة من تحسن أداء هذه المدارس.

وقال مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، الدكتور عبدالله الكرم: نقدّر التزام المدارس الخاصة في دبي جودة التعليم وتحسين أدائها بشكل مستمر، ما أتاح لمزيد من الطلبة إمكانية الوصول إلى تجربة تعليم وتعلم ذات جودة أفضل.

وأشار إلى أن التحسن الذي كشفت عنه نتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي الحالي في أداء المدارس، يقدم دليلاً على تفاني والتزام المعلمين والقيادات المدرسية في هذه المدارس، بالسعي المستمر لرفع جودة التعليم لطلبتها، والأهمية التي توليها هذه المدارس وأولياء الأمور لتوفير تعليم يدعم تعزيز جودة حياة الطلبة، وإعدادهم من أجل مستقبل صحي ومزدهر.

ويمكن لأولياء الأمور الاطلاع على التقييم الخاص بمدرسة أبنائهم من خلال دليل المؤسسات التعليمية عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المعرفة.

ويوجد في دبي 216 مدرسة خاصة تطبق 17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً، وتستقبل أكثر من 300 ألف طالب وطالبة.

• %77 من طلبة المدارس الخاصة في دبي يتلقون تعليماً جيداً.

زيارات ميدانية للمدارس

أفادت المدير التنفيذي لجهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، فاطمة إبراهيم بالرهيف، بأن العام الدراسي الجاري شهد تنفيذ عمليات الرقابة المدرسية في جميع المدارس التي مضى على تشغيلها في دبي عامان دراسيان، بالإضافة إلى عقد زيارات ميدانية للمدارس الجديدة، وعددها 20 مدرسة، وذلك بهدف تقديم الدعم لهذه المدارس، ومتابعة مدى تطبيق عناصر الخطة الأكاديمية الخاصة بها.

وثمّنت بالرهيف تعاون القيادات المدرسية في دبي أثناء تنفيذ عمليات الرقابة المدرسية في جميع المدارس في دورتها الحالية، التي شهدت تنفيذ 19 ألفاً و763 زيارة صفية، بإجمالي 10 آلاف و805 ساعات عمل، بالإضافة إلى 3918 ساعة من الحوار والنقاش مع الطلبة وأولياء الأمور والقيادات المدرسية.