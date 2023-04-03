الامارات | 555 "رقما مميزا في مزاد خيري لصالح " المليار وجبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة أبوظبي عن انطلاق النسخة الثانية من المزاد الخيري الإلكتروني "الرقم الأنبل" خلال الفترة من 4 إلى 10 إبريل 2023.

وتدعو رواد العمل الخيري والإنساني للمشاركة في المزايدة على أرقام اللوحات المميزة والأعمال الفنية التي سيذهب ريعها لدعم مبادرة الإمارات الخيرية "المليار وجبة".

ويعرض المزاد الخيري الإلكتروني "أنبل رقم" 555 رقماً مميزاً خاصاً بلوحات المركبات في أبوظبي، من ضمنها رقم 19 من الفئة الأولى، وهو الرقم الأنبل في المزاد، ورقم 77 من الفئة الثانية، ورقم 100 من الفئة الثامنة عشرة، ورقم 555 من الفئة الثانية، ورقم 999 من الفئة الثانية عشرة. ويمكن المشاركة في المزاد عبر الموقع الإلكتروني: https://eca.ae/app

وقال القائد العام لشرطة أبوظبي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، «حريصون في شرطة أبوظبي على المشاركة في دعم حملات إطعام الطعام الرمضانية التي تسهم في جهود القضاء على الجوع في العالم، ويأتي دعمنا هذا العام بعد أن شهد مزاد (أنبل رقم) الخيري العام الماضي إقبالاً كبيراً من نخبة من رجال الأعمال وروّاد العمل الخيري والإنساني».

وأضاف: "تنسجم حملة "وقف المليار وجبة" مع مبادرات دولة الإمارات الرامية إلى خدمة الفئات الأقل حظاً حول العالم، يما يرسخ مكانتها عاصمةً للعمل الإنساني على الساحة الدولية، ومصدر إلهام لدول العالم".