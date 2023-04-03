الامارات | المجلس التنفيذي لإمارة دبي يعلن تشكيل الدورة السادسة لمجلس دبي للشباب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، عن تشكيل مجلس دبي للشباب للدورة السادسة 2023-2025، والذي يضم نخبة من الشباب المتميز والمبدع في دبي، والهادف إلى إشراك الشباب في مسيرة التطوير المستدامة في الإمارة بالاستماع إليهم والأخذ بآرائهم في عملية صنع القرار واستثمار طاقاتهم في دعم التوجهات المستقبلية للإمارة وترسيخ النموذج التنموي الذي تقدمه الإمارة اقتصادياً واجتماعياً وفكرياً.

وأكد المجلس التنفيذي لإمارة دبي ثقته في قدرة مجلس دبي للشباب على خلق الفرص وابتكار الحلول التي تلبي المتطلبات والاحتياجات المستقبلية لتحقيق رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتقديم نماذج شبابية يحتذى بها في الفكر والريادة الحوار والتسامح الذي يميز مجتمع دبي ودولة الإمارات عموماً.

قوة دافعة

من جانبه، قال وزير الثقافة والشباب سالم بن خالد القاسمي،: "شكّل الشباب الإماراتي قوّة دافعة لترسيخ مسيرة الاتحاد، لنشهد اليوم جيلاً شاباً متمكناً وقادراً على المنافسة وتحقيق أهم الإنجازات، متسلحين بالمعرفة والخبرات الأساسية الداعمة لمسيرة التنمية في الدولة."

وأضاف معاليه: "نهدف من خلال المجالس الشبابية إلى إيجاد منصّة ديناميكية مهمتها تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في تلبية التطلعات الوطنية لدولة الإمارات وأهدافها الاستراتيجية، وهذا ما يتمثل في التشكيل الجديد لأعضاء مجلس دبي للشباب بدورته السادسة، ونحن على يقين بأنهم سيبذلون كافة الجهود لإطلاق مبادرات وبرامج تجسد رؤية القيادة في إنشاء جيل واعٍ من الشباب ومدرك بأهمية دوره في تحقيق طموحات وأهداف الدولة."

كفاءات

بدوره، قال الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي عبدالله محمد البسطي: "تؤكد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن الحكومات الناجحة هي التي ترسم شراكات راسخة ومتينة مع الشباب، وتمكنهم من الانخراط الفاعل في جميع القطاعات، ليعملوا على تحقيق الأهداف العليا لبلدانهم ومجتمعاتهم، بما يمتلكون من قدرات التواصل والانفتاح والتفاعل مع المتغيرات والمستجدات، ومواكبة أحدث النماذج الاقتصادية والتقنيات الحديثة، وتطويعها لخدمة مجتمعهم ووطنهم."

وأضاف البسطي: "نبارك للأعضاء انضمامهم لمجلس دبي للشباب، فقد أثبتوا كفاءتهم خلال عمليات الترشح والتقييم والاختيار، واليوم تبدأ مهمتهم لتفعيل دورهم كركيزة أساسية في مسيرة التنمية والتقدم، وإشراكهم في صنع القرارات والسياسات التي تلبي احتياجاتهم ونظرائهم، ومن جانبنا نعمل على توفير منصات تواصل متعددة للاستماع لمقترحات وتطلعات الشباب من مختلف الجنسيات التي تتخذ من دبي مقراً لهم، وتضمن مشاركتهم الفاعلة في عملية التطوير المستمرة والتنمية المستدامة."

عضوية

ويضم التشكيل الجديد لمجلس دبي للشباب لدورة 2023-2025 كلاً من: عبدالله ماجد الحثبور الرميثي، وعفراء سلطان السويدي، وراشد محمد الزرعوني، وحسن خالد سبت، وهند إبراهيم محمد الحمادي، وسالم صقر ماجد صقر المري، وهند سعيد محمد مطر الكتبي.