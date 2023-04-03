الامارات | "معاً" تطلق "عطاء أبوظبي" لدعم 12 مبادرة مجتمعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية "معاً"، القناة المعنية في أبوظبي بتلقي المساهمات الاجتماعية عن إطلاق حملتها عطاء أبوظبي، والتي تدعم الأولويات الاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع، داعية سكان العاصمة أبوظبي إلى التفاعل معها خلال الشهر الفضيل، والمساهمة في إحداث أثر اجتماعي مستدام، مشيرة إلى وجود، مشيرة إلى وجود 12 مشروعاً ومبادرة يمكن للأفراد تقديم التبرعات لدعمها.

وتفصيلاً، كشفت "معاً" عن استفادة نحو 700 ألف شخص من أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي من المخصصات المالية لمختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية، التي قدّمتها هيئة "معاً" منذ تأسيسها عام 2019 عبر صندوق الاستثمار الاجتماعي، وغيرها من المحاور التي تقود التغيير المجتمعي، ولها أثر إيجابي مستدام وطويل المدى.

وأشارت معاً إلى أن أبرز المشاريع والبرامج التي تتيح للأفراد تقديم المساهمات تتضمن مشروع جودة حياة أصحاب الهمم، والصحة النفسية، ومعا لكل يتيم، وبرنامج رعاية فئة الأحداث، والحدائق المجتمعية، ورعاية صحية في متناول الجميع، ودعم تعليم الطلاب والمواهب، ودعم مدارس التسامح، ومبادرة ساهم في المحافظة على الكوكب، وبرنامج امنحهم ابتسامة جميلة، وكبار المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى برنامج تمكين مجتمعات الصم.

وأكدت الهيئة أن هذه المساهمات، تنسجم مع شهر الخير والعطاء، وتسهم في إحداث أثر إيجابي يعود بالفائدة على المجتمع بفئاته المختلفة، ويمكن للمساهمين اختيار البرامج التي تتوافق مع أولوياتهم وقيمهم، حيث تتبع الهيئة الشفافية العالية في توجيه وتخصيص هذه المساهمات، بصفتها القناة الحكومية المعنية في أبوظبي بتلقي مساهمات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وتوجيهها لدعم الأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة.

ولفتت إلى أن الحملة تستوحي عناصرها وأفكارها من نظام الفلج للري الذي يجسد عبقرية الأجداد وإصرارهم، ويسلط الضوء على ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون والتعاضد، فيما تستهدف الحملة جمع المساهمات المالية اللازمة للوقوف على عدد من الأولويات الاجتماعية في مجالات الصحة والتعليم والبيئة والقطاع الاجتماعي والبنية التحتية.

من جانبه قال المدير التنفيذي لقطاع الصندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة "معاً"، فيصل الحمودي: "تتيح هيئة المساهمات المجتمعية معاً للمساهمين دعم المشاريع الهادفة الى إحداث التغيير الايجابي في حياة الأفراد ما يشكل ضمانة لتحقيق الأثر الاجتماعي المنشود وفقاً للأولويات الاجتماعية المعتمدة"، مشيراً إلى أنه يمكن لأفراد المجتمع في جميع أنحاء إمارة أبوظبي المساهمة في معالجة التحديات الاجتماعية بما ينسجم مع أهداف التنمية الخاصة بالعاصمة، والمساهمة في تحقيق رؤيتها المتمثلة في تحقيق تغييرات جذرية قادرة على تعزيز جودة الحياة في الإمارة، كما يمكن الأفراد أيضا من المساهمة بواسطة خيار صندوق الاستثمار الاجتماعي، الذي يتيح للهيئة إدارة المساهمات وتوجيهها لدعم البرامج التي تتناول الأولويات الاجتماعية المحددة.

جدير بالذكر أنه يمكن تقديم المساهمات المجتمعية عن طريق الموقع الإلكتروني www.maan.gov.ae أو من خلال تطبيق "أبوظبي..معا" المتوفر على الأجهزة العاملة بنظامي أندرويد وآبل.