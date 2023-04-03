الامارات | 13.7 مليار درهم المساعدات الاجتماعية خلال 5 سنوات.. و"كبار المواطنين" في صدارة المستفيدين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت قيمة مساعدات الضمان الاجتماعي في الإمارات خلال الفترة من 2018 حتى 2022 إلى 13 مليارا و695 مليونا و865 ألف درهم، في حين بلغ عدد المستفيدين 387590 مستفيدا، وذلك وفقا لبيانات إحصائية حديثة صادرة عن وزارة تنمية المجتمع.

وأظهرت البيانات أن قيمة المساعدات بلغت خلال العام 2022 قرابة مليارين و778 مليون درهم، وقد استحوذت فئات "كبار المواطنين" و "أصحاب الهمم" و"العاجز صحيا" بالترتيب على النصيب الأكبر من إجمالي تلك المساعدات التي قدمتها وزارة تنمية المجتمع.

وتتضمن الفئات التي تحصل على مساعدة وزارة تنمية المجتمع كلاً من: كبار المواطنين، واليتيم، وأصحاب الهمم، ومجهول الأبوين، والعاجز صحيا، والعاجز ماديا، والأرملة، والأرملة الأجنبية، والأرملة الأجنبية ولديها أيتام، والمهجورة، والمطلقة دون 35 سنة، والمطلقة فوق 35 سنة، والمطلقة الأجنبية، والبنات غير المتزوجات دون 35 سنة، والبنات غير المتزوجات فوق 35 سنة، والمواطنة المتزوجة من أجنبي عن نفسها، والمتزوجة من أجنبي عن نفسها وأبنائها، وأسر سجين، والاستثناء، من لا عمل له.

وتواصل الإمارات توفير مختلف سبل الدعم للأسر المواطنة والمواطنين من ذوي الدخل المحدود تعزيزاً للاستقرار الأسري وبما يتماشى مع منظومة الرفاه المجتمعي وجودة الحياة التي تحرص الدولة على إرساء دعائمها وترسيخ مقوماتها لمواطنيها.

وشكل توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله” بإعادة هيكلة "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل" ليصبح برنامجاً متكاملاً بمبلغ 28 مليار درهم، خطوة محورية مهمة في تعزيز قطاع العمل الاجتماعي الذي يستهدف تحسين جودة حياة أبناء الوطن لاسيما الفئات محدودة الدخل.

وبموجب الهيكلة الجديدة ارتفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2.7 مليار إلى 5 مليارات درهم، وسيغطى برنامج الدعم مختلف المحاور الأساسية للأسر المواطنة ذات الدخل المحدود بما يشمل علاوة رب الأسرة وعلاوة الزوجة وعلاوة الأبناء، والدعم المالي المخصص للسكن، والاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود، إضافة إلى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين الباحثين عن العمل، والمواطنين العاطلين عن العمل فوق سن 45.

واستحدث برنامج الدعم، أربع مخصصات جديدة هي: مخصص السكن، ومخصص التعليم الجامعي، ومخصص العاطلين عن العمل من المواطنين فوق سن 45 ومخصص للمتعطل الباحث عن العمل.

وحرص برنامج الدعم الاجتماعي على زيادة العلاوات المخصصة لجميع أفراد الأسرة وذلك بما يشمل العلاوات الثلاث الحالية وهي: علاوة رب الأسرة، وعلاوة الزوجة، وعلاوة الأبناء.

وتضمن البرنامج ثلاث أنواع من العلاوات هي علاوة دعم المواد الغذائية وعلاوة الكهرباء والماء وعلاوة الوقود.