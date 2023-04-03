الامارات | مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة للوحات المركبات ينطلق 8 أبريل لدعم حملة "وقف المليار وجبة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينطلق في دبي يوم السبت الموافق 8 أبريل الحالي مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة للوحات المركبات، وذلك لدعم جهود حملة "وقف المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

ويعرض المزاد، الذي تنظمه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات، أبرزها رقم اللوحة الفردي المميز P7 بالإضافة إلى عشرة أرقام ثنائية وهي AA19، AA22،AA80،O71،X36،W78،H31،Z37،J57،N41، فضلاً عن مجموعة من الأرقام المميزة الأخرى وهي: Y900،Q22222،Y6666.

ويشارك في المزاد شخصيات مرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام والخيرين الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة كالتي تعمل عليها حملة "وقف المليار وجبة"، وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم، شهر العطاء والتضامن الإنساني مع الفئات الضعيفة وخاصة الأطفال واللاجئين والنازحين وضحايا الكوارث والأزمات.

ويساهم ريع مزاد "أنبل رقم" الخيري، الذي يقام في فندق"فور سيزونز جميرا"بدبي، في دعم الأهداف الإنسانية لحملة "وقف المليار وجبة" للمساهمة في توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً، وإرسال مليار رسالة أمل وتضامن من الإمارات إلى من هم في أشد الحاجة حول العالم، في وقت تزداد فيه حدة تحدي الجوع الذي يهدد أكثر من 828 مليون إنسان حول العالم.

وتعد المزادات أداة مبتكرة معاصرة لدعم العمل الخيري والإنساني، حيث حققت النسخة الأولى من مزاد "أنبل رقم"، التي رفدت حملة "100 مليون وجبة" في رمضان 2021 نحو 50.45 مليون درهم في ليلة واحدة، وأسهمت في مضاعفة الحملة لهدفها النهائي، وصولاً إلى ما يعادل 220 مليون وجبة.

كما حقق مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة في دبي 53 مليون درهم لصالح حملة "مليار وجبة" في رمضان 2022، في حين حقق مزاد أنبل رقم الداعم للحملة من شرطة أبو ظبي 111 مليون درهم، حضورياً وإلكترونياً.

ويشكل تنظيم فعالية المزاد الخيري في نسخته الخاصة بحملة "وقف المليار وجبة" هذا العام تجسيداً لثقافة التوسع المستمر لدائرة العمل الخيري والإنساني الذي يعزز من المشاركة المؤسسية والمجتمعية في دولة الإمارات في تقديم المساعدة للمحتاجين حول العالم.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "تجسد حملة "وقف المليار وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أسمى معاني الإنسانية والتضامن مع المحتاجين من شتى أنحاء العالم، وتؤكد حرص دولة الإمارات على استدامة العمل الإنساني، حيث تحمل في طياتها دعوة لكافة المؤسسات سواء الحكومية أو من القطاع الخاص للمشاركة في الحملة وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية للجهات المختلفة، وهو سر نجاح كافة المبادرات الإنسانية التي تطلقها الدولة ".

وأضاف معالي مطر الطاير: "نفخر في هيئة الطرق والمواصلات بالمشاركة في دعم حملة "وقف المليار وجبة" التي شهدت تفاعلاً مؤسسياً ومجتمعياً كبيراً منذ اليوم الأول لإطلاقها"، مشيراً إلى أن مزاد "أنبل رقم" يوفر فرصة لتقديم الدعم المباشر لهذه الحملة الإنسانية النبيلة، التي تستهدف توفير شبكة أمان غذائي للمجتمعات الأقل حظاً حول العالم، ونحن واثقون بأن تفاعل المشاركين في المزاد الخيري لهذا العام سيكون كبيراً، كما كان في العامين الماضيين مع حملتي "مليار وجبة" و"100 مليون وجبة".

من جانبه قال سعادة عبد الله مطر المناعي رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات " إن حملة "وقف المليار وجبة" تأتي استمراراً لنهج الخير والعطاء لدولة الإمارات الذي شمل مختلف القطاعات، ونحن حريصون على توفير مختلف الاحتياجات الفنية واللوجستية لتنظيم المزاد الخيري وفق أرقى الممارسات العالمية من أجل توسيع آليات المساهمة والتبرع لحملة "وقف المليار وجبة" بما يسهم في الوصول إلى هدفها النهائي".

وأضاف " تشرفنا بالمشاركة في حملتي "100 مليون وجبة" و"مليار وجبة"، ويسعدنا أن نكون أحد المساهمين في هذا الصندوق الوقفي لإطعام الطعام إلى جانب الكثيرين ممن يتسابقون لفعل الخير في مجتمع الإمارات الذي عود العالم على عطاء لا ينضب، حيث تتجلى المواقف الإنسانية النبيلة للإمارات، قيادة وشعباً، في مدّ يد العون لكل محتاج في العالم، بما يعكس ثقافة العطاء والمشاركة والمساندة، التي تشكل جزءاً من قيم ومبادئ المجتمع الإماراتي والممارسة المؤسسية في الإمارات".

وتستهدف حملة "وقف المليار وجبة" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إيجاد حلول مستدامة للتصدي للجوع وأسبابه واحتواء تداعياته، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأكثر حاجة في العالم.

وتأتي حملة "وقف المليار وجبة" استكمالاً لحملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام الثلاثة السابقة بداية بحملة 10 ملايين وجبة، التي أطلقت في رمضان 2020 كأول وأكبر حراك مجتمعي تضامني لتوفير الدعم الغذائي للمتضررين داخل الدولة من تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مروراً بحملة 100 مليون وجبة، التي أطلقت في رمضان 2021 كأكبر حملة إقليمية لتقديم الدعم الغذائي للفئات الأقل حظاً والتي نجحت في مضاعفة عدد الوجبات التي وزعتها لتصل إلى ما يعادل 220 مليون وجبة، وانتهاء بحملة مليار وجبة التي أطلقت في رمضان 2022 كأضخم حملة من نوعها إقليمياً بهدف توفير مليار وجبة في 50 دولة بما يعزز مساهمة الإمارات النوعية في الجهد العالمي للقضاء على الجوع.

وتواصل حملة "وقف المليار وجبة"، استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 5 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.1billionmeals.ae فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، كما يمكن أيضاً للمساهمين المشاركة في "حملة وقف المليار وجبة" عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE30 0260 0010 1533 3439 802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف المليار وجبة" خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، حيث يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات من &e"" ويمكن للراغبين كذلك في المساهمة في حملة "وقف المليار وجبة" المشاركة عبر تطبيق "دبي الآن " DubaiNow، تحت فئة "التبرعات".