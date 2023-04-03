الامارات | المعاشات تطلق حملة التخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق حملة إعلامية تستهدف نشر ثقافة التخطيط الاستباقي ودوره في مرحلة ما بعد التقاعد، وسوف تتناول الحملة التي تأتي تحت شعار "كن مستعداً" التخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد من الناحية المالية والقانونية والنفسية والاجتماعية.

وقالت الهيئة" إن موضوع التخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد يظل من الموضوعات المهمة التي تطرح في الكثير من المناسبات والمنابر الإعلامية، وأنه آن الأوان لطرح هذا الموضوع من ناحية جهة ذات اختصاص في شؤون المعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وأضافت "باعتبار الهيئة واحدة من الجهات المعنية بإدارة منظومة التقاعد في الدولة ومع امتداد مظلة التأمين الاجتماعي إلى أكثر من 95,000 مشترك، وأكثر من 27,000 متقاعد، وأكثر من 18,000 ألف مستحق، إضافة إلى الخبرات التي تمتلكها الهيئة في مجال الاستثمار، فإن مناقشة موضوع التخطيط الاستباقي لمرحلة ما بعد التقاعد يتقاطع بشكل مباشر مع مجالات عملها، وعليه فإنها ستعمل على مشاركة كافة هذه الخبرات مع الفئات المستهدفة بالحملة من أجل تعزيز قدرتها على إدارة المراحل التي تسبق التقاعد وما بعدها بطريقة آمنة وفعالة".

وتسعى الهيئة من خلال الحملة على التركيز على نشر ثقافة التخطيط الاستباقي، والتوعية بالممارسات الإيجابية التي تضمن للمؤمن عليه الوصول إلى رحلة تقاعد آمنه، وتعزيز الاستدامة والاستقرار المالي للمؤمن عليهم، والتوعية بأثر زيادة سنوات الخدمة على المنافع التأمينية للمؤمن عليه، والفترات الهامة في رحلة التقاعد وكيف نستفيد منها، والتخطيط للتقاعد من الناحية النفسية والاجتماعية.

وتدعو الهيئة كافة فئات المستفيدين والجمهور بشكل عام إلى متابعة الحملة من خلال الأخبار الصحفية، وقنوات التواصل الاجتماعي، والقنوات الإذاعية والتلفزيونية وعدم التردد في التواصل مع الهيئة من خلال أي من قنواتها الإعلامية أو غيرها للاستفسار عن الحملة والموضوعات التي ستعرض لها من أجل تحقيق الفوائد المرجوة من إطلاقها.