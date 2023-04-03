الامارات | سفير الإمارات يلتقي رئيس مجلس الأعيان وأعضاء لجنة الأخوة الأردنية-الإماراتية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية، معالي فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان وأعضاء لجنة الأخوة الأردنية-الإماراتية بالمجلس، وذلك خلال أمسية رمضانية أقيمت بالعاصمة عمّان.

وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين التي تحظى برعاية واهتمام القيادتين الحكيمتين لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

من جانبهم، عبّر معالي الفايز وأعضاء لجنة الأخوة الأردنية-الإماراتية عن اعتزازهم بالمستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة، خاصة البرلمانية، والحرص على تعزيزها بشكل مستمر، مشيرين إلى التنسيق عالي المستوى والانسجام الكبير في مواقف البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي، وعدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون في المجالات البرلمانية، من خلال عقد اللقاءات وتكثيف الزيارات وتبادل الخبرات والتأكيد على المواقف المشتركة بين البلدين الشقيقين.