الامارات | «تنمية المجتمع» تتلقى 887 طلب منحة زواج في الربع الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بلغ عدد طلبات الزواج المقدمة لوزارة تنمية المجتمع، في الربع الأول 887 طلباً، فيما بلغ عدد طلبات الراغبين في المشاركة في الأعراس الجماعية نحو 69 طلباً، وذلك وفق إحصائية إلكترونية للوزارة، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها.

وكشفت أحدث البيانات الصادرة عن الوزارة، أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها كمنح مالية للزواج خلال 30 عاماً، من 1993 حتى نهاية 2022، بلغت نحو خمسة مليارات و886 مليوناً و584 ألف درهم، استفاد منها 91 ألفاً و626 شخصاً.

وبلغ عدد الطلبات المقدمة للحصول على منح الزواج خلال العام الماضي 2743 طلباً مقارنة بـ3614 طلباً خلال 2021.

وأسهمت منح الزواج خلال السنوات الماضية في مساعدة عدد كبير من الشباب والشابات على البدء بتأسيس حياتهم الزوجية والأسرية، حيث أسهم الدعم المادي الذي تلقوه في الإيفاء بكثير من متطلبات الزواج.

وبلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها كمنح مالية للزواج خلال العام الماضي، 199 مليوناً و80 ألف درهم، شملت 2844 مستفيداً على مستوى إمارات الدولة، مقارنة بـ2727 مستفيداً من المنحة خلال عام 2021.

ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2017، تبلغ قيمة منحة الزواج 70 ألف درهم، وتصرف دفعة واحدة للمستحقين.

ووفقاً لبيانات صادرة حديثاً عن وزارة تنمية المجتمع، فإن عدد الأعراس الجماعية التي شهدتها دولة الإمارات خلال 10 أعوام من 2013 ولغاية 2022، بلغ نحو 83 عرساً جماعياً، شارك فيها 3597 شخصاً.

وتصرف منحة الزواج بناء على عدد من الشروط، منها أن يكون المتقدم وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 عاماً، وسن الزوجة عن 18 عاماً، عند عقد الزواج، وألا يتجاوز إجمالي دخل المتقدم بالطلب الـ25 ألف درهم، مع إلزامية حضور دورات توعية لكلا الزوجين، التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع من خلال منصتها الإلكترونية.