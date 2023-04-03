الامارات | مجالس «الداخلية» الرمضانية تناقش هموم المواطن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق مجالس وزارة الداخلية، برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، هذا الأسبوع، بصورتها الحضورية في مجالس المواطنين والأحياء في كل إمارات ومدن الدولة، تحت عنوان «المسؤولية المجتمعية.. طموح قيادة وتفاعل مجتمع».

وتعقد مجالس وزارة الداخلية بتنظيم من مكتب ثقافة احترام القانون بالإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني.

وتتناول المجالس عدداً من الموضوعات الحيوية المندرجة تحت العنوان الرئيس الذي يلامس احتياجات المجتمع، ضمن جهود متواصلة لتعزيز أمن المجتمع وسلامته، وذلك في حوار مجتمعي مفتوح يناقش هموم المواطن والمجتمع بصورة حضارية، ويعزز مكتسبات التنمية الشاملة.

وتنطلق الحلقة الأولى من المجالس يوم الأربعاء المقبل، وتناقش موضوع «المواجهة المجتمعية الإيجابية للسلوكيات الدخيلة»، وذلك في سبعة مجالس تتوزع على إمارات الدولة، من بينها مجلسان للنساء في كل من أبوظبي وعجمان، وخمسة مخصصة للرجال في باقية الإمارات.

وتتناول المجالس الأولى محاور تعزيز القيم الوطنية والبيئة الإماراتية لمواجهة هذه السلوكات الدخيلة، والترابط الأسري والمجتمعي ودوره في الحد من هذه الظواهر والمسؤولية المجتمعية للأفراد والمؤسسات.

فيما تنطلق الحلقة الثانية في 12 أبريل تحت عنوان «التنشئة المتوازنة للأطفال» في كل مناطق الدولة، من بينها ثلاثة مجالس للنساء في دبي ورأس الخيمة وأم القيوين، وأربعة للرجال، حيث تتناول محاور العالم الرقمي والألعاب الإلكترونية ضرورة وخطورة والتحديات الاجتماعية والأسرية والتربوية والصحية ومستقبل النشء من الناحية الثقافية والأمنية والوطنية.

وآخر حلقات المجالس تنعقد يوم 16 من أبريل، من بينها مجلسان للنساء في الشارقة والفجيرة، وخمسة للرجال في الإمارات الأخرى، ستناقش موضوعات صناعة المحتوى وتأثيره في المجتمع، والآثار الاجتماعية المترتبة على المحتوى الرقمي والمسؤولية المجتمعية لصنّاع المحتوى الإماراتي.