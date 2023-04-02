الامارات | محمد بن راشد يستقبل الأعيان والمسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمهنئين بشهر رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مجلس الشندغة، عدداً من أعيان البلاد وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين، الذين قدموا للسلام على سموه، وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

وقد تبادل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، التهاني والتبريكات مع الحضور، الذين تمنوا لسموه دوام الصحة والعافية وأن يعيد الشهر الفضيل على دولة الإمارات وقيادتها وشعبها بالخير والتقدم والازدهار، ودعوا الله تبارك وتعالى ان يحفظ قيادتنا الرشيدة بعنايته وأن يديم على دولتنا نعمة الأمن والاستقرار والسلام.

وخلال اللقاء، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للحضور على أهمية الشراكة الاستراتيجية الفريدة التي طالما جمعت بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، وتمثل نموذجاً فريداً للتعاون بين القطاعين على مستوى العالم، والتي تعد ركيزة مهمة من ركائز مسيرة التطوير الشاملة في الإمارة، كما أنها تشكّل محوراً مهماً من محاور استراتيجية تنفيذ الأهداف الطموحة التي تضمنتها أجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها سموه حاملةً جملة من الأهداف الاستراتيجية الطموحة سعياً لمضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشرة المقبلة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للحضور مجددا على الأهداف الكبيرة التي تتضمنها أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تسعى من خلالها دبي للتحول إلى واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم ورابع مركز مالي عالمي بحلول 2033، وما يدعم هذه الأهداف من مقومات، ومن أبرزها البنية التحتية رفيعة المستوى والبيئة التنظيمية والتشريعية المرنة وما تهيئه تلك المعطيات أمام الشركات العالمية والمستثمرين ورجال الأعمال من فرص رحبة لتحقيق نجاحات جديدة في المنطقة.

كما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى الفرص الكبيرة التي تتيحها دبي أمام المستثمرين ورجال الأعمال، عبر ما تتبناه من خطط تطوير طموحة ومشاريع عملاقة وبيئة داعمة للأعمال وهو ما رسخ مكانتها بوصفها وجهة رئيسة للاستثمار في المنطقة، وأحد المحاور الرئيسة لصناعة المال على مستوى العالم، ترسيخاً لمكانتها كإحدى أهم وجهات ريادة الأعمال وأكثرها استقطاباً للكفاءات المبدعة والطاقات الخلاقة في كافة المجالات.

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.