الامارات | محمد بن سلمان يهنئ هاتفياً القيادات الجديدة في الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اتصالات هاتفية من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، قدم خلالها التهاني بمناسبة التعيينات القيادية الجديدة.

وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال الاتصالات، عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في تأدية المهام الموكلة إليهم، والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم لمواصلة خدمة وطنهم وشعبهم، سائلاً المولى عز وجل أن يبارك هذه الخطوات لما فيه الخير للإمارات وأهلها، وتعزيز مسيرتها الحضارية، وتحقيق ما يتطلع إليه شعبها من تنمية ورفعة وتقدم.

من جانبهم، أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عن شكرهم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتقديرهم للمشاعر الأخوية الصادقة التي عبر عنها تجاه دولة الإمارات وقيادتها وشعبها، متمنين للمملكة الشقيقة مزيداً من التقدم والازدهار.

وأكد الجميع على الروابط الأخوية المتجذرة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والحرص المتبادل على تعزيزها وترسيخها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.