الامارات | بدء سريان الخصم الدائم على المخالفات المرورية في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت القيادة العامة لشرطة الشارقة، أمس، تطبيق قرار الخصم الدائم على المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة.

ووفقاً لقرار المجلس التنفيذي، يُعفى مرتكبو المخالفات المرورية من 35% من قيمة المخالفة في حال سدادها خلال 60 يوماً من تاريخ ارتكابها. ويشمل نطاق الإعفاء الغرامة المالية وبدل حجز المركبة وغرامات التأخير، إن وجدت.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم محمد علاي النقبي، أن الخصم سيكون دائماً، ما عدا المخالفات المشددة، مثل «القيادة بسرعة زائدة تشكّل خطراً»، لافتاً إلى أن «الخصم سيستمر بالنسبة نفسها لمدة شهرين، على أن يُعفى مرتكبو المخالفات بنسبة 25‎%‎ في حال سداد قيمتها بعد مرور 60‎ يوماً، وقبل مرور سنة على تاريخ ارتكاب المخالفة، ويسقط الخصم بعد مرور السنة».

وحدد القرار أبرز المخالفات المرورية المستثناة من الخصم، وهي «قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر»، و«قيادة مركبة بطريقة من شأنها إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة»، و«قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمها»، و«قيادة مركبة على الطريق من دون لوحات أرقام»، و«تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 80/كم ساعة»، و«الهروب من شرطي المرور للمركبة الخفيفة»، و«التسبب في وفاة شخص»، و«التسبب في وقوع حادث بليغ أو إصابات»، و«إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة من دون ترخيص»، و«استعمال المركبة في نقل مواد خطرة أو قابلة للاشتعال من دون ترخيص»، و«استخدام الدراجة الترفيهية ذات الثلاث عجلات فأكثر على الطريق»، و«القيادة من دون رخصة».