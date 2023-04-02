الامارات | «الفردان» تدعم «وقف المليار وجبة» بـ 5 ملايين درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة الفردان عن مساهمتها بخمسة ملايين درهم لدعم حملة «وقف المليار وجبة».

وتسعى الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً لاسيما في الدول التي تمر بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمعات، خصوصاً ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات حول العالم.

وتعهدت مجموعة الفردان بتقديم خمسة ملايين درهم خلال خمس سنوات للمساهمة في تدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام، بما يسهم في إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، ويضمن استدامة العطاء والخير.