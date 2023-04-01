الامارات | 5 درجات متوسط ارتفاع «الحرارة» الشهر الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد أن شهر أبريل الجاري يتسم بالتغيّرات السريعة في الأحوال الجوية، وأنه سيشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة على معظم مناطق الدولة، بمتوسط خمس درجات مئوية، مقارنة بمارس الماضي.

وتوقّع أن يشهد طقس اليوم انخفاضاً ملحوظاً في الحرارة، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، لافتاً إلى أن الرياح تكون قوية أحياناً، ومثيرة للغبار والأتربة، بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، حتى الثلاثاء المقبل.

وتفصيلاً، أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن شهر أبريل يعتبر واحداً من شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع)، التي تتميز باختلاف وسرعة تغيّر توزيعات الضغط في الطبقات السُفلى من الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى تغيّرات سريعة في الأحوال الجوية، لافتاً إلى أن الشمس تواصل حركتها الظاهرية نحو الشمال متجهة إلى مدار السرطان، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي خلال هذا الشهر، وترتفع درجات الحرارة تدريجياً على معظم مناطق الدولة، كما تزداد متوسطات درجات الحرارة خلال شهر أبريل، مقارنة مع شهر مارس بمقدار ثلاث إلى خمس درجات.

وأوضح المركز: «خلال هذا الشهر أيضاً يضعف تأثير المرتفع الجوي السيبيري، كما تتأثر المنطقة بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية من الغرب إلى الشرق، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر من جهة الغرب، أو امتداد منخفض من جهة الشرق. وفي حالة تعمّق هذه المنخفضات تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع فرص لسقوط الأمطار، فيما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر مارس، خصوصاً مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة، خصوصاً خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني».

ووفقاً للمركز، فإن متوسط درجة الحرارة على الدولة خلال هذا الشهر يراوح ما بين 26 و29 درجة مئوية، إذ يبلغ متوسط درجة الحرارة العظمى ما بين 32 و36 درجة مئوية، ومتوسط درجة الحرارة الصغرى ما بين 20 و23 درجة مئوية، لافتاً إلى أن أعلى درجة حرارة سُجّلت خلال أبريل كانت عام 2012، إذ بلغت 46.9 درجة مئوية، على مدينة «الرويس»، بينما كانت أقل درجة حرارة على «جبل جيس» سنة 2013، وبلغت خمس درجات مئوية.

وتوقّع المركز أن يكون طقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خصوصاً على البحر، وتصبح مثيرة للغبار والأتربة، بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، خصوصاً شرقاً، وتراوح سرعتها من 20 إلى 40 كم/س، تصل إلى 60 كم/س على البحر، الذي يكون شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في بحر عمان.

ولفت المركز إلى أن الطقس غداً يبقى مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، فيما تظل الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، بما يؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، خصوصاً شرقاً وشمالاً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يظل شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وذكر أن طقس الثلاثاء المقبل، سيصبح صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تبقى الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ونشطة السرعة أحياناً خصوصاً على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة وتخف تدريجياً ليلاً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يصبح مضطرب الموج، ومتوسط الموج ليلاً وصباح الأربعاء في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

• تغيرات سريعة في الأحوال الجوية خلال أبريل.. وفرص قائمة لتشكل الضباب.



متوسط سرعة الرياح

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن متوسط سرعة الرياح خلال شهر أبريل يصل إلى 13 كم/ساعة.

وأكد أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال شهر أبريل على مدى السنوات الماضية، كانت 2015، حيث بلغ عدد تكرار حدوثه 11 يوماً، ضباباً، وأربعة أيام، ضباباً خفيفاً.

وكانت أعلى كمية أمطار مسجّلة خلال هذا الشهر 247.4 ملم على «الغزلة» سنة 2019.