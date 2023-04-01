الامارات | "الأرصاد": انخفاض ملحوظ في "الحرارة" غداً.. و3 أيام رياح "مثيرة للغبار"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يشهد طقس يوم غدٍ الأحد، انخفاضاَ ملحوظاً في "الحرارة"، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، منوهاً إلى أن الرياح تكون قوية أحياناً، ومثيرة للغبار والأتربة بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح المركز أن الطقس غداً يكون مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خاصة على البحر، تصبح مثيرة للغبار والأتربة بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية خاصة شرقاً، وتتراوح سرعتها من 20 إلى 40 كم/س، تصل إلى 60 كم/س على البحر الذي يكون شديد الاضطراب في الخليج العربي ومضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الإثنين يبقى مغبراً وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، يصبح رطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف، فيما تظل الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة بما يؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية خاصة شرقاً وشمالاً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 55 كم/س على البحر الذي يظل شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الثلاثاء المقبل، سيصبح صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، ورطب ليلاً حتى صباح الأربعاء المقبل على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تبقى الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ونشطة السرعة أحياناً خاصة على البحر، تكون مثيرة للغبار والأتربة وتخف سرعتها تدريجياً ليلاً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يصبح مضطرب الموج يصبح متوسط الموج ليلاً وصباح الأربعاء في الخليج العربي وفي بحر عمان.