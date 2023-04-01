الامارات | 5 ملايين درهم من «JETEX» دعماً لـ «وقف المليار وجبة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «JETEX»، المتخصصة في مجال الطيران الخاص وتتخذ من دبي مقراً لها، عادل مارديني، عن مساهمة الشركة بخمسة ملايين درهم خلال خمس سنوات دعماً لحملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتأتي مساهمة الشركة في الصندوق الوقفي في سياق التفاعل الكبير من كبار المساهمين والأفراد والشركات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، مع حملة «وقف المليار وجبة»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتستهدف توفير شبكة أمان غذائي للمجتمعات الأكثر احتياجاً وتنفيذ برامج ومشاريع لمكافحة الجوع ومساندة الفئات الأقل حظاً حول العالم. وقال مارديني إن الإقبال على المساهمة في حملة «وقف المليار وجبة» يعكس قيم العطاء والتضامن والتكافل الراسخة في مجتمع الإمارات، مؤكداً أن دعم الشركة للحملة ينطلق من مسؤوليتها المجتمعية والتزامها الراسخ بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية. وأضاف أن ما يميز الأعمال الخيرية والإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة أنها لا تقتصر على محيطها العربي والإقليمي، بل تمتد لتجوب العالم، فدولة الإمارات تعتبر العمل الخيري ونشر قيم التسامح والإنسانية أساساً لمسيرة الدولة الحضارية، ونقطة مضيئة في تاريخها وحاضرها.

وتستكمل حملة «وقف المليار وجبة» النجاحات التي حققتها حملات إطعام الطعام السابقة. وتواصل استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد.