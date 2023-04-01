الامارات | قصص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصرف ثلاثة آسيويين على طريقة «يكاد المريب يقول خذوني»، إذ تركوا سيارتهم وسط الطريق، في منطقة القوز الصناعية، حين رأوا نقطة تفتيش.. ولاذوا بالفرار، فطاردهم رجال الشرطة، وأمسكوا باثنين منهم، وضبط الثالث لاحقاً.

وتبيّن أنهم يتاجرون في مواد غير مرخصة، وأحيلوا إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسهم ثلاثة أشهر وإبعادهم عن الدولة.

وأفادت وقائع الدعوى بأن بلاغاً ورد من غرفة العمليات في شرطة دبي، عن وجود شخص مطلوب بمنطقة القوز الصناعية الثانية، فانتقلت الشرطة إلى موقع البلاغ، وتمركزت نقطة التفتيش في أحد الشوارع للتدقيق على المركبات.

وفي هذه الأثناء، قدمت سيارة تجاه نقطة التفتيش، ثم تركها السائق والركاب وسط الطريق ولاذوا بالفرار، فلحق عناصر الشرطة بهم، وضبطوا اثنين منهم، وتبين أن أحدهما لا يحمل أوراقاً ثبوتية، وبفحص المركبة التي كانوا يستقلونها تبين أنها تحوي مواد غير مرخصة.

وقد اعترف المتهم الأول بحيازة الكميات المضبوطة للمتاجرة فيها لمصلحة شخص آخر، فيما أنكر الثاني والثالث أي علاقة لهما بمحتوياتها.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأن مجرد حصول الشخص على هذه البضائع، أو حيازتها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو مساعدته شخصاً آخر على ذلك، تتوافر في فعله أركان الجريمة، والتفتت عن إنكار المتهمَين الآخرَين.